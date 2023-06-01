Quatro veículos são recuperados em apenas 6 horas em Cariacica

Em um intervalo de seis horas, quatro veículos roubados foram recuperados por agentes da Guarda Municipal de Cariacica, na última quarta-feira (31). Ao todo foram dois carros e duas motocicletas. Quatro pessoas foram detidas.
A primeira ação aconteceu às 13h, perto do Parque Municipal do Monte Mochuara. Segundo a Prefeitura de Cariacica, um Hyundai HB20, que havia sido roubado na noite anterior, foi encontrado no local.
Os agentes também recuperaram uma motocicleta no bairro Porto Novo, às 17h. O veículo havia sido roubado por dois suspeitos, que conseguiram fugir.
Já às 19 horas, houve mais dois casos de recuperação: uma motocicleta e um Fiat Cronos.
A moto estava no bairro Castelo Branco. Um homem estava conduzindo o veículo sem placa e em alta velocidade. Por isso, os guardas fizeram a abordagem e identificaram que a moto estava com o chassi raspado. O homem foi detido.
O Fiat Cronos foi recuperado com informações do Cerco Inteligente de Segurança, também próximo ao Parque Municipal do Monte Mochuara. Três suspeitos foram detidos e encaminhados para a 4ª Delegacia Regional de Cariacica.