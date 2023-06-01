Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Ações da Guarda

Quatro veículos são recuperados em apenas 6 horas em Cariacica

Segundo a prefeitura, as duas motos e os dois carros haviam sido roubados no município; quatro pessoas foram detidas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jun 2023 às 16:16

Publicado em 01 de Junho de 2023 às 16:16

Uma das motocicletas recuperadas na ação de quarta-feira (31)
Uma das motocicletas recuperadas na ação de quarta-feira (31) Crédito: Divulgação | Prefeitura de Cariacica
Em um intervalo de seis horas, quatro veículos roubados foram recuperados por agentes da Guarda Municipal de Cariacica, na última quarta-feira (31). Ao todo foram dois carros e duas motocicletas. Quatro pessoas foram detidas. 
A primeira ação aconteceu às 13h, perto do Parque Municipal do Monte Mochuara. Segundo a Prefeitura de Cariacica, um Hyundai HB20, que havia sido roubado na noite anterior, foi encontrado no local.
Os agentes também recuperaram uma motocicleta no bairro Porto Novo, às 17h. O veículo havia sido roubado por dois suspeitos, que conseguiram fugir.
Já às 19 horas, houve mais dois casos de recuperação: uma motocicleta e um Fiat Cronos.
A moto estava no bairro Castelo Branco. Um homem estava conduzindo o veículo sem placa e em alta velocidade. Por isso, os guardas fizeram a abordagem e identificaram que a moto estava com o chassi raspado. O homem foi detido.
O Fiat Cronos foi recuperado com informações do Cerco Inteligente de Segurança, também próximo ao Parque Municipal do Monte Mochuara. Três suspeitos foram detidos e encaminhados para a 4ª Delegacia Regional de Cariacica.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cariacica guarda municipal motocicleta Carro Prefeitura de Cariacica
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Viva Seu Natal e sua oficina em Santa Lúcia
Imagem de destaque
Prefeito, deputado e governo prestigiam entrega de… cortador de grama
Sintomas menos óbvios podem estar relacionados a problemas no coração (Imagem: FamStudio | Shutterstock)
Um bom coração é capaz de nos curar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados