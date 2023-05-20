Professor de jiu-jítsu é assassinado ao ir comprar fraldas em Vila Velha

Jackson Nascimento foi morto a tiros em Vila Velha Crédito: Reprodução

Um professor de jiu-jítsu de 39 anos foi morto a tiros no meio da rua no bairro Boa Vista 1, em Vila Velha, na manhã deste sábado (20). Testemunhas contaram que Jackson Luiz Nascimento havia saído de casa para comprar fraldas para o filho e foi atingido pelos tiros disparados por uma dupla que passou de moto.

Segundo informações da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, testemunhas contaram que Jackson saiu de casa e, ao encontrar alguns amigos no caminho, parou para conversar com eles. Foi nesse momento que criminosos se aproximaram e, sem qualquer motivo aparente, abriram fogo contra o grupo.

Jackson foi atingido por mais de 10 perfurações e morreu no local. Testemunhas contaram que Jackson estava se recuperando de um acidente e usava muletas para se locomover. As muletas utilizadas por ele foram encontradas a uma distância de aproximadamente 30 metros do local do crime.

A vítima era professor de jiu-jítsu e, segundo apurou a reportagem, muito querido na comunidade. Parentes não quiseram gravar entrevista, mas informaram não entender o motivo do crime. Eles revelaram que embora já tenha sido usuário de drogas no passado, havia parado há 10 anos. A família não tinha conhecimento de qualquer ameaça recente contra Jackson.

Segundo informações da Polícia Militar a respeito do caso, ninguém soube informar sobre autoria ou motivação do crime. A perícia foi acionada e até o momento nenhum suspeito foi detido.