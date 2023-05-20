Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Morto a tiros

Professor de jiu-jítsu é assassinado ao ir comprar fraldas em Vila Velha

Jackson Luiz Nascimento, de 39 anos, parou no caminho para conversar com amigos em rua do bairro quando dupla de moto passou atirando contra o grupo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mai 2023 às 12:48

Publicado em 20 de Maio de 2023 às 12:48

Jackson Nascimento foi morto a tiros em Vila Velha
Jackson Nascimento foi morto a tiros em Vila Velha Crédito: Reprodução
Um professor de jiu-jítsu de 39 anos foi morto a tiros no meio da rua no bairro Boa Vista 1, em Vila Velha, na manhã deste sábado (20). Testemunhas contaram que Jackson Luiz Nascimento havia saído de casa para comprar fraldas para o filho e foi atingido pelos tiros disparados por uma dupla que passou de moto.
Segundo informações da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, testemunhas contaram que Jackson saiu de casa e, ao encontrar alguns amigos no caminho, parou para conversar com eles. Foi nesse momento que criminosos se aproximaram e, sem qualquer motivo aparente, abriram fogo contra o grupo.
Jackson foi atingido por mais de 10 perfurações e morreu no local. Testemunhas contaram que Jackson estava se recuperando de um acidente e usava muletas para se locomover. As muletas utilizadas por ele foram encontradas a uma distância de aproximadamente 30 metros do local do crime.
A vítima era professor de jiu-jítsu e, segundo apurou a reportagem, muito querido na comunidade. Parentes não quiseram gravar entrevista, mas informaram não entender o motivo do crime. Eles revelaram que embora já tenha sido usuário de drogas no passado, havia parado há 10 anos. A família não tinha conhecimento de qualquer ameaça recente contra Jackson.
Segundo informações da Polícia Militar a respeito do caso, ninguém soube informar sobre autoria ou motivação do crime. A perícia foi acionada e até o momento nenhum suspeito foi detido.
Já a Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento no plantão vigente do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP). O corpo da vítima será encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. "Somente após a finalização das diligências, que ainda estão em andamento, teremos informações do caso e se há detidos", destacou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Civil Vila Velha Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
7 doces coreanos que todo fã de dorama precisa experimentar
Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados