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Crime

PRF prende em Cariacica homem acusado de homicídio

O caso aconteceu na BR 101, em Cariacica, na tarde desta sexta-feira (18)

Publicado em 18 de Janeiro de 2019 às 19:51

Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

18 jan 2019 às 19:51
O homem de 27 anos foi detido e encaminhado à Delegacia Regional da Polícia Civil em Cariacica Crédito: Divulgação | PRF
Um homem de 27 anos foi preso durante uma abordagem realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), nesta sexta-feira (18), na BR 101, em Cariacica. Ele é acusado pelo crime de homicídio, além de tráfico de drogas.
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De acordo com a PRF, os policiais abordaram o veículo, modelo Volkswagen Kombi, com dois ocupantes. Ao verificar os documentos, os agentes constataram que o passageiro havia um mandado de prisão em aberto. O motorista não havia registro de crimes.
O passageiro foi detido e encaminhado à Delegacia Regional de Cariacica.
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