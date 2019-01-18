PRF prende em Cariacica homem acusado de homicídio

Um homem de 27 anos foi preso durante uma abordagem realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), nesta sexta-feira (18), na BR 101, em Cariacica. Ele é acusado pelo crime de homicídio, além de tráfico de drogas.
De acordo com a PRF, os policiais abordaram o veículo, modelo Volkswagen Kombi, com dois ocupantes. Ao verificar os documentos, os agentes constataram que o passageiro havia um mandado de prisão em aberto. O motorista não havia registro de crimes.
O passageiro foi detido e encaminhado à Delegacia Regional de Cariacica.