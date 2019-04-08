PRF apreende em Minas 500 kg de maconha que viria para Vitória

De acordo com o jornal, os policiais faziam ronda pela rodovia federal quando entraram em um posto de gasolina e perceberam um homem em atitude suspeita, caminhando entre veículos pesados parados no posto. Quando ele entrou em um caminhão, foi abordado e apresentou nervosismo durante a conversa com os agentes da PRF.
A atitude do motorista levantou as suspeitas dos policiais, que usaram cães farejadores para encontrar os tabletes de maconha dentro da carroceria do caminhão. O condutor admitiu que tinha pegado a droga em Itumbiara (GO) e planejava trazê-la até Vitória.
PRF apreende em Minas 500 kilos de maconha que viria para Vitória