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Em Caminhão

PRF apreende em Minas 500 kg de maconha que viria para Vitória

Policia utilizou cães farejadores para encontrar os tabletes de maconha dentro da carroceria do caminhão

Publicado em 08 de Abril de 2019 às 14:26

Publicado em 

08 abr 2019 às 14:26
Maconha vinha de Minas Gerais para o Espírito Santo e foi apreendida pela PRF Crédito: Divulgação/PRF
Uma carga com 500 kg de maconha que tinha como destino Vitória, foi apreendia pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na noite deste domingo (07), na BR 381, em Sabará, Minas Gerais. As informações foram publicadas pelo jornal Estado de Minas.
De acordo com o jornal, os policiais faziam ronda pela rodovia federal quando entraram em um posto de gasolina e perceberam um homem em atitude suspeita, caminhando entre veículos pesados parados no posto. Quando ele entrou em um caminhão, foi abordado e apresentou nervosismo durante a conversa com os agentes da PRF. 
A atitude do motorista levantou as suspeitas dos policiais, que usaram cães farejadores para encontrar os tabletes de maconha dentro da carroceria do caminhão. O condutor admitiu que tinha pegado a droga em Itumbiara (GO) e planejava trazê-la até Vitória.

PRF apreende em Minas 500 kilos de maconha que viria para Vitória

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