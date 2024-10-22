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Em Santa Leopoldina

Preso no ES suspeito de agredir a esposa desde início da relação, há 22 anos

Na mais recente agressão, na segunda-feira (21), vítima alega que levou socos e foi enforcada pelo marido
Aline Gomes

Aline Gomes

Publicado em 

22 out 2024 às 12:01

Publicado em 22 de Outubro de 2024 às 12:01

4ª Delegacia Regional de Cariacica, em Cariacica
Caso foi registrado na 4ª Delegacia Regional de Cariacica, em Cariacica Crédito: Ricardo Medeiros
Um homem de 50 anos foi preso, na noite de segunda-feira (21), suspeito de agredir e ameaçar sua companheira de 47 anos no bairro Olaria, em Santa Leopoldina.
De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada após uma denúncia anônima de discussão entre o casal e, ao chegar ao local, foi recebida pela vítima que inicialmente se negou a dar mais detalhes sobre o ocorrido.
O suspeito, que havia saído da residência antes da chegada dos militares, retornou de bicicleta e se sentou na calçada com sinais de embriaguez. Só então a vítima afirmou ter sido agredida com socos e enforcada pelo marido naquela noite.
A vítima contou que as agressões aconteciam desde o início da relação, que já durava 22 anos, chegando a episódios onde o suspeito desferiu golpes com mangueira de gás, pauladas, chutes, socos, entre outros tipos de violência. Até o episódio mais recente, ela não havia realizado denúncias por medo.
Segundo os fatos registrados no boletim, o homem recebeu voz de prisão e, durante o trajeto até a Delegacia Regional de Cariacica, teria proferido diversas ameaças contra a vítima e contra os policiais militares.
Em nota, a Polícia Civil informou que a vítima solicitou Medida Protetiva de Emergência e prestou queixa contra o investigado, mas recusou atendimento médico, retornando para casa acompanhada pela guarnição.
O homem foi autuado com base na Lei Maria da Penha e encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV). O caso segue sendo investigado e ele não possui passagens anteriores pela justiça.
*Aline Gomes é aluna do 27º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. Este conteúdo foi produzido com a edição do editor Rodrigo Lira

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