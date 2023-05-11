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Bairro Ataíde

Porteiro é preso em casa por maus-tratos contra cachorros em Vila Velha

Agentes da Guarda Municipal flagraram, na casa dele, os cachorros em meio a uma grande quantidade de fezes, presos por corda para animais de grande porte e expostos à chuva
Roberta Costa

Roberta Costa

Publicado em 

11 mai 2023 às 12:30

Publicado em 11 de Maio de 2023 às 12:30

2ª Delegacia Regional de Vila Velha, para onde suspeitos foram levados
2ª Delegacia Regional de Vila Velha, para onde suspeito foi encaminhado  Crédito: Daniel Pasti
Um porteiro de 50 anos foi preso após a agentes da Guarda Municipal flagrarem, na casa dele, dois cachorros em situação de maus-tratos no bairro Ataíde, em Vila Velha, nesta quarta-feira (10). Segundo o boletim de ocorrência da corporação, a equipe foi acionada pela Diretoria de Bem-Estar Animal após uma denúncia.
Ainda conforme a ocorrência, a mesma residência já havia sido visitada pelos agentes anteriormente, onde um morador foi notificado e recebeu um prazo de 60 dias para que o local onde os animais ficavam recebessem as devidas melhorias, além do conserto do portão por onde os cachorros conseguiam fugir.
Ao chegarem à casa, os agentes, juntamente com um veterinário da prefeitura, perceberam que a situação do local e dos animais estava pior do que na primeira visita. Segundo o relato, os dois cães estavam expostos à chuva, em meio a uma elevada quantidade de fezes, presos por uma corda inadequada, por ser usada normalmente para prender animais de grande porte. Foi constatado também que um dos cachorros, da raça Shih-Tzu, não estava recebendo o tratamento adequado nos pelos – que estavam embolados.
Ao perceberem a situação em que os animais se encontravam, os agentes questionaram um dos moradores da residência sobre quem seria o responsável pelos cachorros. O homem de 50 anos, que não teve o nome divulgado, se negou a responder às perguntas, disse que os cães não pertenciam a ninguém específico, e sim a toda a família.
O porteiro também afirmou que os animais não eram da responsabilidade dele e sim da prefeitura, auxiliando nos cuidados dos animais. O homem ainda alegou que o veterinário não estava realizando o seu serviço e cometendo abuso de poder.
Após a averiguação dos fatos, o suspeito foi encaminhado para à Delegacia Regional De Vila Velha. Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil, por nota, disse que o porteiro de 50 anos foi autuado em flagrante por maus-tratos contra animais. O homem foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).
Segundo a Prefeitura de Vila Velha, o resgate dos animais não foi feito, pois a situação, conforme a direção d Bem-Estar Animal, é de fácil reversão pelos demais moradores da residência. A partir de agora, os cachorros serão monitorados e, caso haja reincidência, novas medidas serão realizadas.

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