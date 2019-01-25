Policial reage a assalto e atira contra dupla em Viana

Perícia da Polícia Civil foi até o PA de Alto Lage, em Cariacica Crédito: Manoel Neto

Um policial militar reagiu a um assalto e atirou contra uma dupla de traficantes em Vila Betânia, em Viana , na noite desta quinta-feira (24). Após o roubo, um dos assaltantes deu entrada no Pronto Atendimento (PA) de Alto Lage, em Cariacica. O outro foi levado para o Hospital Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha.

O policial militar contou que estava na porta de casa com alguns amigos, em Viana, quando os assaltantes chegaram. “Chegaram dois, um de cada lado. Eu entreguei o celular e o relógio. Quando ele foi pegar o celular de outro rapaz, eu vi que eles estavam armados, me afastei e realizei os disparos. A gente trocou tiro e depois cada um fugiu para um lado”, explicou o policial.

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Um dos assaltantes é Fábio Moraes Pereira, de 22 anos. Ele levou dois tiros, um no braço e outro na barriga. Segundo a polícia, ele tem passagem por tráfico de drogas. Ele foi levado para o hospital pela namorada até o PA, dizendo que tinha sido vítima de um assalto e deu o nome falso. O policial que reagiu, no entanto, reconheceu o criminoso no local. A identidade do outro criminoso não foi informada.

“Eu não sei, mas parecem estar acostumados a fazer isso aí, porque eles já têm passagem e prisão, inclusive. Em Viana estão fazendo isso direto”, declarou.

Um dos assaltantes é Fábio Moraes Pereira, de 22 anos. Ele levou dois tiros, um no braço e outro na barriga Crédito: Manoel Neto

Durante a troca de tiros, as balas da arma do PM acabaram. “Quando acabaram as munições, me senti impotente, porque a gente ainda via eles. Um correu para um lado e o outro para o outro, sem a gente poder fazer muita coisa”, completou.

PASSAGEM PELA POLÍCIA

Fábio saiu do presídio no ano passado, depois que foi beneficiado com a saída temporária. Ele estava preso por tráfico de drogas. No início da madrugada, ele foi transferido para o Hospital Antônio Bezerra de Faria em Vila Velha.

Ele e o comparsa, que não foi identificado, estão internados sob escolta policial. Com a dupla a polícia apreendeu duas armas. Assim que receber alta do hospital eles serão encaminhados para o presídio.