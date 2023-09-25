Policial que jogou spray em jovens no ES passará por treinamento de capacitação

O caso aconteceu na manhã da última quarta-feira (20), no bairro Linhares V. Câmeras de videomonitoramento flagraram o momento em que o policial joga spray contra os adolescentes, de 13 e 15 anos. Nas imagens, (acima) é possível observar que, após o ato, o agente tranca o veículo.

Segundo a Polícia Civil, o fato ocorreu durante uma ação para cumprimento de mandados de busca, apreensão e prisão no município. As imagens do ocorrido foram encaminhadas à Corregedoria da instituição para apurações.

Questionada pela reportagem sobre o que seria "recondicionamento comportamental" e o que o policial terá que fazer durante a aplicação da medida, a Polícia Civil informou que o agente irá passar por capacitação de abordagens.

A reportagem também perguntou à corporação se o policial ainda está sujeito a afastamento, mas não houve resposta.

"Inaceitável"

TV Gazeta Norte, na última quinta-feira (21), a mãe do adolescente de 13 anos alegou que a Em entrevista ao repórter Cristian Miranda, da, na última quinta-feira (21), a mãe do adolescente de 13 anos alegou que a abordagem não passou de um mal-entendido , que começou após uma câmera ser encontrada próximo à casa da família no dia 16 de julho.

"Meu esposo encontrou [a câmera], no mesmo dia ele fez um boletim de ocorrência e depois descobrimos que a dona da câmera era uma vizinha nossa. Essa vizinha também fez um boletim de ocorrência, alegando que alguém teria roubado a câmera. Depois esclarecemos tudo e entregamos a câmera a ela, o marido dela até foi na delegacia para informar que a câmera tinha sido devolvida. Só que ontem, vários policiais vieram aqui atrás da tal câmera", explicou a mãe do adolescente.

De acordo com a mulher, na manhã da última quarta-feira (20), dia em que a abordagem aconteceu, um amigo do filho, um adolescente de 15 anos, foi até a casa da família para buscar uma bicicleta que estava emprestada para o seu filho. No entanto, assim que o jovem entrou na residência, o portão foi arrombado pelos policiais.

Segundo a mãe, o filho de 13 anos foi apreendido porque teria xingado os policiais durante a abordagem. Já o outro adolescente, de 15 anos, não teria feito nada, contudo, também foi levado para a delegacia.

"Ele vai respondem um processo no fórum futuramente por desacato, já que fez o xingamento. O outro não vai responder processo nenhum, na verdade, não sei nem por que ele foi levado", comentou a mulher.