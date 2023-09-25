Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Dentro de viatura

Policial que jogou spray em jovens no ES passará por treinamento de capacitação

Segundo a Polícia Civil, o agente será submetido a um "recondicionamento comportamental"; caso ocorreu em Linhares na última quarta (20)
Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

25 set 2023 às 16:27

Publicado em 25 de Setembro de 2023 às 16:27

O policial civil flagrado jogando spray contra dois adolescentes que já estavam apreendidos dentro de uma viatura em Linhares, no Norte do Estado, passará por "recondicionamento comportamental". A informação foi confirmada pela Polícia Civil, que também comunicou, em nota, que o caso está sendo analisado e investigado, e que a corporação não compactua com o comportamento do agente. 
O caso aconteceu na manhã da última quarta-feira (20), no bairro Linhares V. Câmeras de videomonitoramento flagraram o momento em que o policial joga spray contra os adolescentes, de 13 e 15 anos. Nas imagens, (acima) é possível observar que, após o ato, o agente tranca o veículo.
Segundo a Polícia Civil, o fato ocorreu durante uma ação para cumprimento de mandados de busca, apreensão e prisão no município. As imagens do ocorrido foram encaminhadas à Corregedoria da instituição para apurações.
Questionada pela reportagem sobre o que seria "recondicionamento comportamental" e o que o policial terá que fazer durante a aplicação da medida, a Polícia Civil informou que o agente irá passar por capacitação de abordagens.
A reportagem também perguntou à corporação se o policial ainda está sujeito a afastamento, mas não houve resposta. 

"Inaceitável"

Em entrevista ao repórter Cristian Miranda, da TV Gazeta Norte, na última quinta-feira (21), a mãe do adolescente de 13 anos alegou que a abordagem não passou de um mal-entendido, que começou após uma câmera ser encontrada próximo à casa da família no dia 16 de julho.
"Meu esposo encontrou [a câmera], no mesmo dia ele fez um boletim de ocorrência e depois descobrimos que a dona da câmera era uma vizinha nossa. Essa vizinha também fez um boletim de ocorrência, alegando que alguém teria roubado a câmera. Depois esclarecemos tudo e entregamos a câmera a ela, o marido dela até foi na delegacia para informar que a câmera tinha sido devolvida. Só que ontem, vários policiais vieram aqui atrás da tal câmera", explicou a mãe do adolescente.
De acordo com a mulher, na manhã da última quarta-feira (20), dia em que a abordagem aconteceu, um amigo do filho, um adolescente de 15 anos, foi até a casa da família para buscar uma bicicleta que estava emprestada para o seu filho. No entanto, assim que o jovem entrou na residência, o portão foi arrombado pelos policiais.
Segundo a mãe, o filho de 13 anos foi apreendido porque teria xingado os policiais durante a abordagem. Já o outro adolescente, de 15 anos, não teria feito nada, contudo, também foi levado para a delegacia.
"Ele vai respondem um processo no fórum futuramente por desacato, já que fez o xingamento. O outro não vai responder processo nenhum, na verdade, não sei nem por que ele foi levado", comentou a mulher.
Em nota à reportagem da TV Gazeta, a Polícia Civil informou que "no local, a dona da casa, o filho dela, de 13 anos, e outro adolescente, de 15 anos, se alteraram, gritando com os policiais. Em dado momento, o menor de 13 anos xingou uma das policiais, sendo imediatamente detido por desacato e levado para a viatura. O outro adolescente se negou a informar seu nome, sendo, também, conduzido à Delegacia para sua devida qualificação. Já dentro da viatura, este segundo adolescente dirigiu-se a outro policial em tom de ameaça."

Veja Também

'Inaceitável', diz mãe de adolescente alvo de spray em viatura em Linhares

Policial joga spray em jovens já detidos dentro de viatura em Linhares

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Linhares Polícia Civil
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Começa o show do Guns N' Roses em Cariacica
Guns N' Roses faz show histórico no ES; veja detalhes
Imagem BBC Brasil
As 10 melhores séries de TV de 2026 até agora, segundo críticos da BBC
Imagem de destaque
Rio Branco cede empate e segue sem vencer na Série D do Brasileirão

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados