Policial que deu soco em mulher é excluído da corporação

O policial Wolmar Rodrigues foi flagrado realizando uma abordagem policial violenta em 2016 na Rodovia do Sol Crédito: Reprodução

O policial Wolmar Rodrigues, que foi flagrado realizando uma abordagem policial violenta em 2016, foi excluído da Polícia Militar. Na ocasião, o militar agrediu uma mulher com um soco. O vídeo, que foi registrado em março de 2016, circulou em várias redes sociais. Em nota, a PM afirmou que após o devido processo legal, o militar em questão foi excluído das fileiras da corporação.

As imagens mostram um subtenente revistando o baú de uma motocicleta e, em seguida, dando um soco no rosto da condutora, na Rodovia do Sol, em Vila Velha. Na época, o caso foi encaminhado para a Corregedoria e a exclusão do subtenente Wolmar Rodrigues da corporação só foi confirmada nesta sexta-feira (28), mais de dois anos depois do caso.

O vídeo mostra que a mulher aparece algemada na motocicleta durante a abordagem do policial. Um ano depois da ocorrência, a reportagem do Gazeta Online questionou a Polícia Militar sobre o que havia acontecido com o subtenente, a resposta foi que, no âmbito criminal, o caso foi encaminhado para a Justiça Militar tomar as devidas providências.

VEJA O VÍDEO

DEMORA

Já em relação ao processo administrativo, a Polícia Militar explicou na ocasião que um conselho de disciplina foi formado para analisar a conduta do policial militar Wolmar Rodrigues, que tem mais de 20 anos na corporação. Com a abertura do conselho, o policial foi afastado de suas atividades nas ruas como uma medida cautelar. O processo administrativo também está em andamento e o militar está à disposição do conselho, podendo atuar no setor administrativo da corporação, por exemplo.

Questionada, em outubro de 2017, sobre o prazo para a conclusão do processo, a polícia explicou que dependia de cada caso. Segundo a corporação, era preciso dar possibilidade de ampla defesa ao acusado e dar tempo para a parte que acusa acumulasse provas suficientes.

Ainda segundo a polícia, o afastamento do militar não era uma penalidade. A punição administrativa pelo comportamento na abordagem poderia ser desde uma advertência até a expulsão do policial, fato que aconteceu nesta sexta-feira (28).

Na época a PM destacou que esta abordagem violenta foi um acontecimento pontual e que esse tipo de comportamento não fazia parte do histórico do subtenente Wolmar Rodrigues.