Policial militar reage a assalto e mata bandido em Cariacica

Um bandido ainda não identificado pela polícia foi morto a tiros após tentar assaltar um policial militar e um casal de agentes penitenciários na madrugada deste domingo (21) no bairro Campo Verde, em Cariacica.
Testemunhas relataram que o policial e os amigos ouviam música na Rua Graciano Furtunato quando assaltante chegou em uma moto por volta de 0h30.
O criminoso usava uma arma falsa e exigiu os celulares das vítimas. Quando o agente ia entregar o aparelho, o cabo da PM sacou sua pistola e anunciou que era militar. Nesse momento, segundo o militar, o assaltante tentou apontar a pistola, mas o policial reagiu e atirou oito vezes. O bandido foi atingido com um tiro no tornozelo esquerdo e outro na virilha direita.
Ele foi socorrido pelo Samu. No entanto, a caminho do Hospital São Lucas, em Vitória, não resistiu aos ferimentos e morreu.