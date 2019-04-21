Policial militar reage a assalto e mata bandido em Cariacica

O criminoso usava uma arma falsa e exigiu os celulares das vítimas. Quando o agente ia entregar o aparelho, o cabo da PM sacou sua pistola e anunciou que era militar. Nesse momento, segundo o militar, o assaltante tentou apontar a pistola, mas o policial reagiu e atirou oito vezes. O bandido foi atingido com um tiro no tornozelo esquerdo e outro na virilha direita.