Policial faz vídeo em praia de Iriri e acaba na delegacia; entenda

Balneário de Iriri, em Anchieta, onde caso foi registrado Crédito: Carlos Barros

Um policial civil do Distrito Federal, de 55 anos, foi flagrado filmando o corpo de uma jovem de 18 anos na Praia da Areia Preta, em Iriri, município de Anchieta , no Litoral Sul do Espírito Santo , na terça-feira (21). O ato foi visto por um homem no local, que informou para a mãe da moça o que o policial estava fazendo.

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar , os agentes foram acionados para uma confusão generalizada na praia, perto de um quiosque, com algumas pessoas alteradas e com raiva.

Os militares foram informados que o policial estaria na praia, já há algum tempo, tirando fotos de mulheres e também de adolescentes de biquíni. Ao questionar o suspeito sobre o ocorrido, ele afirmou que estava tirando fotos da paisagem, já que seria seu último dia no Estado, visto que era do Distrito Federal.

Contudo, um homem filmou o momento em que o policial estava sentado na praia fazendo imagens da jovem de biquíni. Ela estava de costas com uma outra pessoa na beira do mar. A mãe da moça foi orientada a levar a filha até a delegacia. O policial também foi encaminhado para lá.

A vítima, que reside em Juiz de Fora, Minas Gerais, disse que não percebeu que era filmada e somente ficou sabendo após ver o vídeo, apresentado por sua mãe, e afirmou que se sentiu muito constrangida.

A Gazeta, a Procurada pela reportagem de Polícia Civil capixaba disse que o homem foi levado à Delegacia Regional de Anchieta, ouvido e liberado, "já que a autoridade policial não identificou elementos suficientes para realizar a prisão em flagrante naquele momento". O caso seguirá sob investigação.

O que diz a PC do Distrito Federal