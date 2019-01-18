Policial civil reage e mata assaltante em Cariacica

Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Crédito: Fernando Madeira

Um policial civil reagiu a um assalto e matou um criminoso em Jardim América, em Cariacica , na noite desta quinta-feira (17). O bandido, identificado como Otávio Nunes da Silva, de 22 anos, estava com o comparsa roubando três adolescentes no momento em que o policial saía da igreja.

Os amigos estavam na porta da casa de um deles conversando quando foram abordados por Eduardo Chagas Lourenço, de 27 anos, e outro assaltante, que não foi identificado, por volta das 21h30. O policial civil estava saindo de uma igreja evangélica quando percebeu a situação.

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O policial se identificou e deu voz de prisão aos criminosos. Um deles, o criminoso que não foi identificado, reagiu e sacou a arma. No mesmo momento o policial civil atirou para se defender e matou o assaltante com dois tiros na perna direita e um nas costas.

Eduardo, o outro criminoso, também foi atingido, com um tiro no abdômen. Mesmo ferido, Eduardo foi agredido por moradores que ficaram revoltados com a situação. Ele foi internado e, assim que tiver alta, vai ser ouvido na delegacia e depois vai para o presídio.

Segundo a Polícia Civil, a arma usada pelos assaltantes não foi encontrada. Não se sabe se ela foi roubada no momento da confusão com a reação dos populares.