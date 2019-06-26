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Prisão

Polícia prende suspeito de matar pastor na Serra

O homem foi detido no final da manhã desta quarta-feira (26); identidade do criminoso ainda não foi divulgada

Publicado em 26 de Junho de 2019 às 17:56

Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

26 jun 2019 às 17:56
Fernando Lúcio Pissarra (em destaque) foi assassinado na porta de casa Crédito: Bernardo Coutinho
O criminoso que matou o pastor Fernando Lúcio Pissarra, de 58 anos, domingo (23) antes do homem ministrar um culto na Igreja Assembleia de Deus, na Serra, foi preso em Jacaraípe no final da manhã desta quarta-feira (26) por uma equipe da Delegacia de Homicídios e Proteção à e Proteção à Pessoa. O assassino foi identificado como Otniel Ferreira Fraga, de 37 anos. O crime aconteceu no bairro São Judas Tadeu, na região de Serra Sede.
Otniel Ferreira Fraga, de 37 anos, assassino do pastor Fernando Pissarri Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Além de pastor, Fernando Lúcio era professor. Ele tinha uma igreja que ele mesmo fundou no bairro — da congregação Assembleia de Deus — há dez anos. Era por volta das 18h quando ele abriu a igreja, ligou todas as luzes e o som, preparando o templo para o culto de domingo, e saiu da igreja para ir em casa vestir um paletó.
> Pastor assassinado na Serra denunciou irregularidades em igreja em 2012
A igreja ficava praticamente em frente à casa onde Fernando morava, na Rua Santos Pinto, conhecido como Beco dos Pissarras. Ele deu quatro passos e, quando parou bem próximo ao portão, foi abordado por um criminoso que deu dois tiros na vítima.
VELÓRIO E ENTERRO
Nesta segunda-feira (24), o corpo de Fernando foi velado na Igreja Matriz da Assembleia de Deus por volta das 16h e enterrado em um cemitério da Serra Sede logo em seguida. 
Para Fernanda Pissarra, filha do pastor, o pai era a pessoa mais honesta que ela conheceu, alguém que "sempre quis tudo certo na vida e que sempre gostou das coisas certas". "Ele sempre foi o meu exemplo. Ele se foi mas deixou um legado muito bonito para todo mundo. Ele era pastor, professor, já teve uma ONG que ajudava várias pessoas. A vida dele inteira foi dedicada para ajudar as pessoas, fazer o bem e querer a verdade. Tinha um coração muito grande. Foi uma injustiça que nem consigo explicar", disse.
O enterro de Fernando Lúcio Pissarra aconteceu no Cemitério de Serra Sede nesta segunda-feira (24) Crédito: Glacieri Carraretto

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