Polícia prende suspeito de matar pastor na Serra

O criminoso que matou, de 58 anos, domingo (23) antes do homem ministrar um culto na Igreja Assembleia de Deus, na, foi preso emno final da manhã desta quarta-feira (26) por uma equipe da Delegacia de Homicídios e Proteção à e Proteção à Pessoa. O assassino foi identificado como Otniel Ferreira Fraga, de 37 anos. O crime aconteceu no bairro São Judas Tadeu, na região de

Além de pastor, Fernando Lúcio era professor. Ele tinha uma igreja que ele mesmo fundou no bairro — da congregação Assembleia de Deus — há dez anos. Era por volta das 18h quando ele abriu a igreja, ligou todas as luzes e o som, preparando o templo para o culto de domingo, e saiu da igreja para ir em casa vestir um paletó.

A igreja ficava praticamente em frente à casa onde Fernando morava, na Rua Santos Pinto, conhecido como Beco dos Pissarras. Ele deu quatro passos e, quando parou bem próximo ao portão, foi abordado por um criminoso que deu dois tiros na vítima.

Para Fernanda Pissarra, filha do pastor, o pai era a pessoa mais honesta que ela conheceu, alguém que "sempre quis tudo certo na vida e que sempre gostou das coisas certas". "Ele sempre foi o meu exemplo. Ele se foi mas deixou um legado muito bonito para todo mundo. Ele era pastor, professor, já teve uma ONG que ajudava várias pessoas. A vida dele inteira foi dedicada para ajudar as pessoas, fazer o bem e querer a verdade. Tinha um coração muito grande. Foi uma injustiça que nem consigo explicar", disse.