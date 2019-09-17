Polícia prende quadrilha com carga de R$ 500 mil no Norte do ES

Três suspeitos foram detidos durante a operação policial Crédito: Divulgação

Uma quadrilha especializada em roubo de carga foi presa em uma ação conjunta entre Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil e Polícia Militar, na noite desta segunda-feira (16), na Rodovia BR 101, em

, Região

do Estado. Durante a ação, uma carga avaliada em quase R$ 500 mil foi recuperada e o motorista do veículo foi libertado. Três suspeitos foram presos.

Policiais civis de Pinheiros e de São Mateus trocaram informações com a PRF sobre roubos de cargas e de veículos ocorridos recentemente na BR 101 Norte, nas cidades de Linhares, Sooretama, Jaguaré e São Mateus. A quadrilha usava dois carros de passeio para dar suporte às ações e ainda uma carreta para levar a carga roubada.

Your browser does not support the audio element. Polícia prende quadrilha com carga de 500 mil reais no Norte do ES

BUSCAS

Durante buscas em Pinheiros, policiais civis localizaram, no início deste mês, a carreta no quintal de uma residência no bairro Pinheirinho. O veículo tem restrição de furto/roubo e passou a ser vigiado pela equipe. Também foi possível identificar as características dos carros de passeio usados pelos criminosos, que passaram a ser monitorados. São um Fiat Punto de cor branca e um Honda Fit de cor cinza.

Na tarde desta segunda-feira, os dois automóveis estiveram em Linhares e a carreta dos suspeitos havia saído de Pinheiros em direção a São Mateus. Isso levantou a suspeita de que a quadrilha estava prestes a cometer uma nova ação criminosa na rodovia.

Com isso, policiais civis e militares de Pinheiros seguiram para o posto da PRF em São Mateus para interceptar os suspeitos, com o apoio da Força Tática de São Mateus. Um bloqueio foi montado no quilômetro 67 da BR 101.

Os dois carros de passeio foram abordados ao mesmo tempo. Cada veículo era conduzido por um suspeito. Os automóveis são apontados como “batedores”: vinham na frente da carreta roubada para avisar quando havia alguma ação policial.

ABORDAGENS

Carreta que foi roubada pela quadrilha na BR 101 Norte Crédito: Divulgação





Durante as abordagens, uma carreta desobedeceu a ordem de parada e fugiu do cerco policial, mas foi alcançada mais à frente. Dentro do veículo estava a vítima, um caminhoneiro de 63 anos, e um integrante da quadrilha.

O motorista da carreta roubada era mantido como refém de dois criminosos. Um deles estava armado e fazia ameaças de morte à vítima, mas conseguiu fugir durante a abordagem policial.

AÇÃO DOS CRIMINOSOS

A vítima contou aos policiais que após passar pelo pedágio sentido Linhares/São Mateus, no quilômetro 79 da BR 101, percebeu que a carreta travou bruscamente os freios do semi-reboque, forçando uma parada imediata. Neste momento, o caminhoneiro foi abordado por dois suspeitos, que anunciaram o assalto e embarcaram no veículo. A carga é de alumínio e está avaliada em R$ 450.745,95.

Ainda segundo o condutor, ele foi obrigado a deixar a direção da carreta e a ficar no banco de trás da cabine. Todo o tempo ele foi mantido sob a mira de uma arma de fogo, recebendo ameaças de morte.

Um dos acusados assumiu a direção do veículo e seguiu pela rodovia, no sentido Bahia. Durante a abordagem, ele confessou a participação no crime. Já o criminoso armado, que conseguiu fugir, foi identificado e buscas são feitas para que ele seja localizado e preso.

A carreta da quadrilha, usada para levar a carga roubada, foi encontrada em meio a uma vegetação no bairro Nova Village, em São Mateus. O condutor não foi localizado. Os policiais descobriram que o caminhão foi roubado em junho deste ano, em Pedro Canário. O veículo foi apreendido e encaminhado ao pátio da PRF em São Mateus.

Ao todo, foram apreendidos quatro veículos (sendo duas carretas e dois carros de passeio), três acusados foram presos e o refém foi libertado. Participaram da operação 20 policiais.

PRISÕES

Os suspeitos foram conduzidos para a Delegacia Regional de São Mateus. Eles foram autuados por roubo com restrição de liberdade, organização criminosa e receptação. Os três criminosos foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Mateus.