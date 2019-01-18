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Crime

Polícia prende homem acusado de estuprar a filha por oito anos

De acordo com o delegado, o acusado já havia sido preso por abusar sexualmente de outra filha e também pelo crime de porte ilegal de arma
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

18 jan 2019 às 20:38

Publicado em 18 de Janeiro de 2019 às 20:38

DPCA Crédito: Fernando Madeira | GZ
Um homem suspeito de abusar sexualmente da filha desde os seis anos de idade foi preso nesta sexta-feira (18) pela Polícia Civil. Atualmente, a menina tem 14 anos e os crimes ocorriam na residência da família.
De acordo com o delegado Lorenzo Pazolini, responsável pela Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), o suspeito já havia sido preso por abusar sexualmente de outra filha e também pelo crime de porte ilegal de arma.
> Após pagamento de fiança, envolvidos no caso de Jads&Jadson são soltos
Pazolini informou, ainda, que foi a mãe da adolescente que procurou a delegacia para realizar a ocorrência. "Ela notou que a menina estava com comportamento diferente. Ela se automutilava, tinha alucinações, além de mostrar desinteresse pelas atividades escolares", afirmou.
O detido foi indiciado por estupro de vulnerável e encaminhado a Penitenciária Estadual de Vila Velha  (PEVV V).

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