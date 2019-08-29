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Câmeras flagraram crime

Polícia ouve suspeito de ter atirado e matado cachorro em São Mateus

Ele prestou depoimento na manhã desta quinta-feira (29) na Delegacia de São Mateus, negou que estivesse no local quando o crime ocorreu e foi liberado

Publicado em 29 de Agosto de 2019 às 18:21

Leonardo Lucas da Silva

Leonardo Lucas da Silva

Publicado em 

29 ago 2019 às 18:21
Motorista atira em cachorro no meio da rua, em São Mateus Crédito: Videomonitoramento
O caso que chocou moradores de São Mateus, na região Norte do Espírito Santo, pode estar próximo de ser solucionado. A Polícia Civil identificou um suspeito de ter efetuado os disparos que mataram um cachorro no bairro Lago dos Cisnes. O crime foi flagrado por câmeras de monitoramento de uma residência, no dia 22 de agosto.
De acordo com a Polícia Civil, o suspeito foi ouvido e, durante o interrogatório, negou que se encontrava no local do fato no momento do crime. Ele foi liberado. O caso segue sob investigação da Delegacia de Infrações Penais e Outras (DIPO) de São Mateus.
VEJA VÍDEO
Em entrevista ao Gazeta Online, a presidente da ONG Voluntários Independentes Pelo Amigo (VIPA), Maria da Conceição Gonçalves, ressaltou o trabalho intensivo feito pelos protetores dos animais e avaliou o trabalho da polícia.
“A avaliação é super positiva, considerando que em menos de uma semana e com todo o apoio da população compartilhando, e atuação da Polícia Civil em parceria fortíssima com a Polícia Federal, apontou para gente um suspeito. Para a causa animal isso é muito positivo, porque demonstra várias coisas, demonstra que a sociedade não aceita mais, demonstra que grupos de protetores estão conquistando seus espaços, demonstra que a polícia, a legislação, o aparato público, escuta esse clamor e dá uma resposta. Agora a gente aguarda o desfecho e que o culpado seja punido”, finalizou.

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