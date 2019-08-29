Polícia ouve suspeito de ter atirado e matado cachorro em São Mateus

“A avaliação é super positiva, considerando que em menos de uma semana e com todo o apoio da população compartilhando, e atuação da Polícia Civil em parceria fortíssima com a Polícia Federal, apontou para gente um suspeito. Para a causa animal isso é muito positivo, porque demonstra várias coisas, demonstra que a sociedade não aceita mais, demonstra que grupos de protetores estão conquistando seus espaços, demonstra que a polícia, a legislação, o aparato público, escuta esse clamor e dá uma resposta. Agora a gente aguarda o desfecho e que o culpado seja punido”, finalizou.