Polícia investiga roubo de R$ 195 milhões em pedras preciosas no ES

A Polícia Civil investiga um assalto milionário registrado na manhã de sexta-feira (22) no bairro Cristóvão Colombo, em Vila Velha. De acordo com a Polícia Militar, três bandidos fizeram uma família refém e roubaram cerca de R$ 195 milhões em pedras preciosas.
Os militares informaram que os criminosos invadiram o imóvel e fugiram levando 23 quilos de turmalina paraíba e três aparelhos celulares. De acordo com a Polícia Civil, o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Segurança Patrimonial (DSP).
Na tarde de sexta-feira, o proprietário das pedras valiosas que teriam sido levadas, que é um idoso de 78 anos, compareceu à DSP e prestou depoimento. Ele relatou que atendeu à uma pessoa que o chamou pois acreditou serem clientes para compra de pedras, indicados por um amigo morador dos Estados Unidos. Os criminosos também teriam rendido outros familiares dele que estava na casa e pegaram as pedras que estavam no quarto. As pedras não estavam em cofre, segundo a versão do idoso, e uma saco com uma pequena quantia desses objetos valiosos chegou a ser deixada pelos criminosos. Na próxima segunda-feira (25), novas testemunhas devem ser ouvidas. A polícia também busca identificar a origem das pedras preciosas.
Polícia investiga roubo de 195 milhões de reais em pedras preciosas no ES
“Outras informações não serão passadas, no momento, para não atrapalhar o andamento das investigações. A Polícia conta com a colaboração da população e qualquer contribuição para identificação de suspeitos podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br", diz a nota da Polícia Civil.
TURMALINA PARAÍBA
Também chamada de turmalina azul, a pedra descoberta no distrito de São José da Batalha, na Paraíba, conquistou o mercado internacional virando modismo principalmente na Europa. A raridade, cor e brilho da pedra são os principais responsáveis por sua alta cotação. Grifes como Dior, Tiffany e H.Stern chegaram a vender joias de até R$ 3,07 milhões com apenas uma turmalina. Ela é uma das pedras mais caras do mundo.