Polícia investiga ataque contra moradores em situação de rua em Iúna

Uma pessoa em um carro teria jogado fogos de artifício em direção ao grupo no Centro da cidade. Polícia tenta identificar os autores do ato criminoso

Publicado em 18 de julho de 2025 às 14:48 - Atualizado há uma hora

A Polícia Civil investiga o caso de um ataque a pessoas em situação de rua no município de Iúna, na Região do Caparaó. Em um vídeo, que viralizou e chamou a atenção dos moradores, uma pessoa de dentro de um carro, passa pelo local e solta fogos de artifício em direção a eles. >

O caso teria sido registrado em uma rua no Centro do município, próximo à rodoviária. As pessoas estavam em um canteiro central. Mas imagens é possível ver que além do carro com passageiros, um motociclista acompanha a atitude do grupo. >

De acordo com a polícia, a delegacia de Iúna tomou conhecimento do vídeo na manhã desta sexta-feira (18) por meio das redes sociais e afirmou que após diligências confirmaram a autenticidade do vídeo. A Polícia Civil disse ainda que foi instaurado procedimento policial para identificar os autores do ato criminoso. >

A Polícia Civil pede que a população contribua com informações, de forma anônima, através do Disque-Denúncia 181, ou pelo site disquedenuncia181.es.gov.br.>

Assistência

A prefeitura, por meio da Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Lusmar da Souza Cunha Vieira, informou que, o caso aconteceu na noite de quinta-feira (17), foi até o local nesta sexta-feira com a equipe do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) para realizar uma abordagem ao grupo de pessoas em situação de rua. O objetivo foi verificar possíveis danos físicos e outras necessidades das pessoas diretamente afetadas. Ninguém se feriu. >

Ainda segundo a secretária, um ofício foi encaminhado ao Ministério Público do Espírito Santo para tomar conhecimento do caso. Informou também que as equipes da secretaria fazem abordagens semanalmente ao público e encaminha, aos que desejam, retorno às suas cidades de origem, atendimento médico e assistência necessária. >

O que diz o MPES

Em nota, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio da Promotoria de Justiça de Iúna, informou na tarde desta sexta-feira (18) que está acompanhando o caso e aguarda a investigação da Polícia Civil e demais documentações dos órgãos competentes para análise e adoção das providências necessárias.>

Além disso, o MPES reforça o compromisso na defesa da sociedade, especialmente de pessoas em situação de vulnerabilidade, e destaca que vai realizar o acompanhamento das políticas públicas destinadas à população em situação de rua.>

Uma reunião está agendada para o dia 29 de julho, solicitando a participação de todos os vereadores e das Secretárias Municipais de Assistência Social e Saúde, bem como representantes do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), da equipe de Saúde Mental do Município e da Polícia Militar, para tratar da Política Nacional e Municipal para as Pessoas em Situação de Rua.>

