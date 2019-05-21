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Noroeste do ES

Polícia investiga assassinato de menina de 14 anos em Colatina

Corpo foi encontrado em cova rasa; menina estava desaparecida desde o último fim de semana
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

21 mai 2019 às 18:38

Publicado em 21 de Maio de 2019 às 18:38

A adolescente Brenda Marques Feitosa, de 14 anos, foi encontrada morta após dois dias desaparecida, em Colatina Crédito: Acervo Pessoal
No início da tarde desta terça-feira (21), a Polícia Civil confirmou que o corpo de uma adolescente encontrado enterrado em uma cova rasa é de Brenda Marques Feitosa, menina de 14 anos que estava desaparecida desde o último sábado (18), em Colatina, no Noroeste do Estado. Segundo dados preliminares, ela foi assassinada com um corte na garganta.
Responsável pela Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina, o delegado Deverly Pereira Júnior está colhendo depoimentos de pessoas próximas à vítima para tentar entender a motivação do crime. “Já ouvimos o pai e a irmã; e ainda vamos ouvir a mãe e o ex-namorado de Brenda”, esclareceu.
De acordo com o andamento das investigações, ainda não foi constatado qualquer envolvimento dela com o tráfico de drogas, crime comum no bairro Vicente Soela III, onde o corpo foi encontrado. "Os familiares não têm ideia de quem possa ter cometido o assassinato. Acreditamos que alguém conhecido a tenha atraído para fora de casa e depois a levado para o local do homicídio", explicou o delegado.
Na segunda-feira (20), no momento em que o corpo foi encontrado, Brenda estava apenas com a parte de cima da roupa. "Apesar do modo como estava trajada, é difícil saber se ela sofreu alguma exploração sexual. O fato dela ter sido enterrada também dificulta essa identificação. Por enquanto, temos que aguardar o resultado dos exames periciais", disse.
O DESAPARECIMENTO INICIAL
Na manhã de domingo (19), o pai da menina havia registrado o desparecimento da filha na 15ª Delegacia Regional, em Colatina. De acordo com o Boletim Unificado (BU) da Polícia Militar, ela teria desaparecido após sair para buscar a pensão alimentícia na casa dele, durante o sábado.
 > Menina que estava desaparecida é encontrada morta em Colatina
No depoimento prestado à PC, a irmã que morava junto com a vítima disse que as duas saíram para lanchar na sexta-feira (17) e voltaram para casa, onde também vive a mãe. Quando acordou, a porta da residência estava encostada e Brenda já não se encontrava mais lá.

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Assassinato Colatina homicídio Polícia Civil
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