Polícia investiga assassinato de menina de 14 anos em Colatina

A adolescente Brenda Marques Feitosa, de 14 anos, foi encontrada morta após dois dias desaparecida, em Colatina Crédito: Acervo Pessoal

Polícia Civil confirmou que o corpo de uma adolescente encontrado enterrado em uma cova rasa é de Brenda Marques Feitosa, menina de 14 anos que estava desaparecida desde o último sábado (18), em Colatina, no Noroeste do Estado. Segundo dados preliminares, ela foi assassinada com um corte na garganta. No início da tarde desta terça-feira (21), aconfirmou que o corpo de uma adolescente encontrado enterrado em uma cova rasa é de Brenda Marques Feitosa, menina de 14 anos que estava desaparecida desde o último sábado (18), em, nodo Estado. Segundo dados preliminares, ela foi assassinada com um corte na garganta.

Responsável pela Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina, o delegado Deverly Pereira Júnior está colhendo depoimentos de pessoas próximas à vítima para tentar entender a motivação do crime. “Já ouvimos o pai e a irmã; e ainda vamos ouvir a mãe e o ex-namorado de Brenda”, esclareceu.

De acordo com o andamento das investigações, ainda não foi constatado qualquer envolvimento dela com o tráfico de drogas, crime comum no bairro Vicente Soela III, onde o corpo foi encontrado. "Os familiares não têm ideia de quem possa ter cometido o assassinato. Acreditamos que alguém conhecido a tenha atraído para fora de casa e depois a levado para o local do homicídio", explicou o delegado.

Na segunda-feira (20), no momento em que o corpo foi encontrado, Brenda estava apenas com a parte de cima da roupa. "Apesar do modo como estava trajada, é difícil saber se ela sofreu alguma exploração sexual. O fato dela ter sido enterrada também dificulta essa identificação. Por enquanto, temos que aguardar o resultado dos exames periciais", disse.

O DESAPARECIMENTO INICIAL

Polícia Militar, ela teria desaparecido após sair para buscar a pensão alimentícia na casa dele, durante o sábado. Na manhã de domingo (19), o pai da menina havia registrado o desparecimento da filha na 15ª Delegacia Regional, em Colatina. De acordo com o Boletim Unificado (BU) da, ela teria desaparecido após sair para buscar a pensão alimentícia na casa dele, durante o sábado.