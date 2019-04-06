Polícia flagra "gato" de energia em casa de shows em Itarana

Dono de casa de shows em Itarana é investigado por "gato" de energia Crédito: Divulgação/EDP

O dono de uma casa de shows em

, no

do Estado, foi alvo de uma operação conjunta entre a

e a EDP, responsável pela distribuição de energia elétrica na região, na manhã deste sábado (6). Em uma inspeção no estabelecimento, os peritos da empresa constataram que havia uma ligação direta – e, portanto, irregular – na rede municipal.

A descoberta aconteceu durante operação de combate ao furto de energia no bairro Caravaggio. Por causa da prática do crime conhecido popularmente como “gato”, o responsável foi levado para a Delegacia Regional de Colatina, também na região Noroeste, onde foi ouvido e liberado após assinar um Termo Circunstanciado (TC).

Polícia Civil informou que o proprietário da casa de shows apresentou dois protocolos de solicitação de instalação de energia não atendidos pela EDP. A empresa, por sua vez, informou que não conseguiu contato com o cliente para dar andamento ao primeiro pedido de extensão de rede; e que o segundo encontra-se pendente por falta de documentação. Em nota, ainformou que o proprietário da casa de shows apresentou dois protocolos de solicitação de instalação de energia não atendidos pela EDP. A empresa, por sua vez, informou que não conseguiu contato com o cliente para dar andamento ao primeiro pedido de extensão de rede; e que o segundo encontra-se pendente por falta de documentação.

Além do processo criminal que seguirá sob investigação do Departamento Especializado de Investigação Criminal (DEIC) de Colatina, o dono do estabelecimento terá que ressarcir a distribuidora por toda a energia furtada e pagar uma multa administrativa por causa da irregularidade praticada.