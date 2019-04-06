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Região Noroeste

Polícia flagra "gato" de energia em casa de shows em Itarana

Estabelecimento comercial possuía ligação direta com a rede elétrica do município

Publicado em 06 de Abril de 2019 às 20:57

Publicado em 

06 abr 2019 às 20:57
Dono de casa de shows em Itarana é investigado por "gato" de energia Crédito: Divulgação/EDP
O dono de uma casa de shows em
Itarana
, no
Noroeste
do Estado, foi alvo de uma operação conjunta entre a
Polícia Militar
e a EDP, responsável pela distribuição de energia elétrica na região, na manhã deste sábado (6). Em uma inspeção no estabelecimento, os peritos da empresa constataram que havia uma ligação direta – e, portanto, irregular – na rede municipal.
A descoberta aconteceu durante operação de combate ao furto de energia no bairro Caravaggio. Por causa da prática do crime conhecido popularmente como “gato”, o responsável foi levado para a Delegacia Regional de Colatina, também na região Noroeste, onde foi ouvido e liberado após assinar um Termo Circunstanciado (TC).
 > Dono de parque aquático é investigado por "gato" de energia em Vila Velha
Em nota, a Polícia Civil informou que o proprietário da casa de shows apresentou dois protocolos de solicitação de instalação de energia não atendidos pela EDP. A empresa, por sua vez, informou que não conseguiu contato com o cliente para dar andamento ao primeiro pedido de extensão de rede; e que o segundo encontra-se pendente por falta de documentação.
Além do processo criminal que seguirá sob investigação do Departamento Especializado de Investigação Criminal (DEIC) de Colatina, o dono do estabelecimento terá que ressarcir a distribuidora por toda a energia furtada e pagar uma multa administrativa por causa da irregularidade praticada.
 > Polícia flagra "gato" de energia em imóveis do vereador de Linhares
Apesar do flagrante, a programação para esta noite no local está mantida, segundo a banda da dupla Teodoro e Sampaio, que se apresentará com outras três atrações. A equipe do Gazeta Online tentou contato com a Casa de Show Rancho Pedreira, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem.

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