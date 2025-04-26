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Comando Vermelho

Polícia do ES apreende fuzil que dá mais de 700 tiros por minuto

Polícia prendeu também traficiante ligado ao Comando Vermelho. Delegado afirma que essa é a primeira vez que um armamento do tipo, um Colt M4 calibre 5.56, é encontrado no Sul capixaba

Publicado em 26 de Abril de 2025 às 12:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 abr 2025 às 12:05
Armas e munições foram apreendidas em Marataízes, no Litoral Sul do ES
Armas e munições foram apreendidas em Marataízes, no Litoral Sul do ES Crédito: Divulgação/Polícia Civil
Uma operação policial resultou na prisão de um suposto líder do tráfico de drogas ligado ao Comando Vermelho (CV) e na apreensão de três armas, incluindo um fuzil de alto calibre, que dá entre 700 e 970 tiros por minuto, em Marataízes, na noite da última sexta-feira (25).
Dois imóveis na cidade do Litoral Sul capixaba foram alvo de busca e apreensão. Investigações da Polícia Civil apontam que o suspeito de 39 anos tinha vínculo com essas duas residências e, apesar de morar na cidade, é liderança de grupo criminoso em Cachoeiro de Itapemirim.
Na primeira ação, na casa do bairro Belo Horizonte onde o traficante estava morando, em Marataízes, as forças de segurança encontraram uma pistola calibre .38 carregada com 11 munições. A arma estava escondida numa mata atrás do imóvel. Um homem de 27 anos que estava na residência e identificado como cunhado do suspeito também foi levado pela polícia.
Já no imóvel em Imburi, zona rural de Marataízes, onde eram armazenadas drogas e armas, segundo as investigações, foram apreendidos um fuzil Colt M4 calibre 5.56, três carregadores do armamento fuzil com 52 munições calibre 5.56. Também foram achadas uma espingarda calibre 12, com 44 munições; uma munição calibre 7.62; outra calibre .38; e R$ 604 em espécie. Um homem de 49 anos, caseiro do imóvel, por ter passagem por homicídio em Cariacica, também foi preso pela polícia.
“Essa foi a primeira apreensão de um fuzil [armamento com venda e uso controlado no Brasil] desse tipo no litoral sul do Estado, o que evidencia o alto poder de fogo das facções criminosas que atuam na região. A operação é resultado de um trabalho minucioso de investigação e da integração entre as forças de segurança, que têm atuado de forma firme e coordenada no combate ao tráfico e à criminalidade organizada", disse o titular da Delegacia de Polícia (DP) de Marataízes, delegado Thiago Viana.
Os três detidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Marataízes. O suspeito apontado como líder do tráfico e o caseiro foram autuados por posse ilegal de arma de uso restrito. Ambos foram conduzidos ao Centro de Detenção Provisória de Marataízes, onde permanecerão à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia. Já o cunhado do traficante foi ouvido e liberado.
A operação da PC foi realizada por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Marataízes, em conjunto com a Delegacia Regional de Itapemirim, o Serviço de Inteligência, com a Força Tática da 9ª Companhia Independente da Polícia Militar (PMES) e com o K9 da Guarda Civil Municipal (GCM) de Marataízes.

Operação apreendeu armas e prendeu suspeito de liderar tráfico no Sul do ES

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