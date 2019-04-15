Polícia divulga vídeo de dupla suspeita de invadir prédios em Vitória

está divulgando um vídeo em que aparecem dois suspeitos de arrombar um apartamento em um prédio da, em, na última quinta-feira (11). De acordo com informações do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), um homem e uma mulher chegaram ao prédio no dia do crime por volta das 12h20 — horário em que a suspeita entrou no local sozinha.