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Polícia divulga vídeo de dupla suspeita de invadir prédios em Vitória

O casal é suspeito de arrombar apartamentos na Praia do Canto e em Jardim da Penha; em uma das invasões, foi furtado R$ 1 milhão em joias

Publicado em 15 de Abril de 2019 às 18:35

Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

15 abr 2019 às 18:35
Dupla suspeita de invadir prédios em Vitória Crédito: Reprodução
A Polícia Civil está divulgando um vídeo em que aparecem dois suspeitos de arrombar um apartamento em um prédio da Praia do Canto, em Vitória, na última quinta-feira (11). De acordo com informações do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), um homem e uma mulher chegaram ao prédio no dia do crime por volta das 12h20 — horário em que a suspeita entrou no local sozinha.
> Bandidos dão nomes falsos para escapar da prisão no ES
Já às 14h38, as câmeras flagraram o cúmplice entrando no prédio também. Lá, eles foram até um apartamento, arrombaram a fechadura e entraram. Porém, na ocasião, a dupla fugiu sem levar nada. Os criminosos são suspeitos de arrombarem outros três apartamentos na Praia do Canto e em Jardim da Penha e furtarem aproximadamente R$ 1 milhão em joias, segundo a polícia.
VEJA VÍDEO
Os dois estão sendo procurados pela polícia, que pede a ajuda da população.  Denúncias que auxiliem no trabalho da polícia e contribuam para identificação de suspeitos podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, o sigilo e anonimato são garantidos. No site, é possível a pessoa anexar imagens e vídeos de ações criminosas.

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