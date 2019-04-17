Polícia caça bandidos acusados de incendiar ônibus em Cariacica

três criminosos acusados de incendiar um ônibus em Santa Rosa, A polícia está à caça deem Santa Rosa, Cariacica . O ônibus da linha 710 foi queimado na noite do dia 19 de março. Os acusados Bruno Meireles Diogo, 22 anos, o primo dele Wislan Meireles Lopes, 22, e o amigo Gilliard França Gomes, 36, são de Graúna e foram ao bairro vizinho em duas motos, onde abordaram o coletivo.

Da esquerda para a direita, os criminosos Bruno Meireles Diogo, Wislan Meireles Lopes Duarte e Gilliard França Gomes Crédito: Divulgação | Polícia Civil

No veículo estavam o motorista, o cobrador e um passageiro. As vítimas foram rendidas pelos criminosos armados e obrigadas a sair. Um deles tomou os celulares das vítimas enquanto os demais jogaram gasolina e atearam fogo.

Segundo o delegado Gabriel Monteiro, titular da Delegacia de Crime Contra Transporte e Passageiros, os suspeitos foram identificados durante as apurações e foi solicitada a prisão deles junto à Justiça.

São pessoas perigosas que atearam fogo no coletivo no intuito de chamar a atenção da polícia para o bairro, atrapalhando, assim, o tráfico de rivais no local Delegado Gabriel Monteiro

Um dos indivíduos, Bruno Meireles, já possuía mandado de prisão em aberto por homicídio. "No último domingo, ele chegou a trocar tiros com policiais militares em Cariacica", contou Monteiro. Já o amigo Gilliard esteve preso por homicídio e tráfico de drogas. O trio integra uma gangue que atua no trafico de drogas no bairro Graúna.