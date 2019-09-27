Polícia busca mãe no velório do filho no ES para prestar depoimento

Um dia após o crime que tirou a vida do estudante Eric de Souza, de 17 anos, assassinado enquanto dormia no bairro Santa Luzia, em Cariacica, nenhum suspeito foi preso.
Durante o velório de Eric, na manhã desta sexta-feira (27), a mãe do jovem assassinado, Rosiani de Souza Gregório, 32 anos, e a avó, Rosilene Gregório, de 54, foram levadas por policiais à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica para prestar depoimento.
Após o sepultamento, ocorrido por volta das 14h30 desta sexta-feira, no cemitério Santa Inês, em Vila Velha, a mãe de Eric retornou à DHPP de Cariacica para dar entrada na documentação referente a um exame de corpo de delito. Em seguida, Rosiani foi encaminhada para o Departamento Médico Legal (DML).
O que diz a polícia
Em nota, a Polícia Civil informou que os depoimentos de familiares e vítimas fazem parte do procedimento de apuração e investigação do crime.
O caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa de Cariacica, e até o momento não há detidos. Disse ainda que informações adicionais não serão passadas para não atrapalhar a apuração do fato.
A Polícia Civil acrescentou ainda que o Disque-Denúncia 181 ou o disquedenuncia181.es.gov.br são as melhores formas da população auxiliar com informações que levem à prisão dos criminosos. O anonimato é garantido e todas as informações são investigadas.
O crime
Dois homens armados com uma faca e um facão invadiram uma casa, mataram o estudante Eric de Souza Casati, de 17 anos, e feriram outras três pessoas na madrugada desta quinta-feira (26), no bairro Santa Luzia, em Cariacica.
Os feridos foram a mãe do jovem, a auxiliar de lavanderia Rosiani Gregório, de 32 anos, a avó materna de Eric, Rosilene Gregório, de 54 anos, que precisou ser hospitalizada, mas já recebeu alta e o companheiro de Rosiani, Cássio Machado Rosa, 32.