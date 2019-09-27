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Crime

Polícia busca mãe no velório do filho no ES para prestar depoimento

A mãe de Eric de Souza esteve na delegacia antes e depois do enterro do filho, a avó do rapaz também foi ouvida. A Polícia Civil afirma que nenhum suspeito foi preso até o momento
Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

27 set 2019 às 17:17

Publicado em 27 de Setembro de 2019 às 17:17

Eric de Souza foi enterrado na tarde desta sexta-feira (27) Crédito: José Renato Campos
Um dia após o crime que tirou a vida do estudante Eric de Souza, de 17 anos, assassinado enquanto dormia no bairro Santa Luzia, em Cariacica, nenhum suspeito foi preso.
Durante o velório de Eric, na manhã desta sexta-feira (27), a mãe do jovem assassinado, Rosiani de Souza Gregório, 32 anos, e a avó, Rosilene Gregório, de 54, foram levadas por policiais à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica para prestar depoimento.
> Desespero e pedido de justiça no sepultamento de rapaz morto no ES
Após o sepultamento, ocorrido por volta das 14h30 desta sexta-feira, no cemitério Santa Inês, em Vila Velha, a mãe de Eric retornou à DHPP de Cariacica para dar entrada na documentação referente a um exame de corpo de delito. Em seguida, Rosiani foi encaminhada para o Departamento Médico Legal (DML).
O que diz a polícia
Em nota, a Polícia Civil informou que os depoimentos de familiares e vítimas fazem parte do procedimento de apuração e investigação do crime.
O caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa de Cariacica, e até o momento não há detidos. Disse ainda que informações adicionais não serão passadas para não atrapalhar a apuração do fato.
A Polícia Civil acrescentou ainda que o Disque-Denúncia 181 ou o disquedenuncia181.es.gov.br são as melhores formas da população auxiliar com informações que levem à prisão dos criminosos. O anonimato é garantido e todas as informações são investigadas.
O crime
Dois homens armados com uma faca e um facão invadiram uma casa, mataram o estudante Eric de Souza Casati, de 17 anos, e feriram outras três pessoas na madrugada desta quinta-feira (26), no bairro Santa Luzia, em Cariacica.
> Mãe que perdeu filho assassinado já teve casa incendiada por outro ex
Os feridos foram a mãe do jovem, a auxiliar de lavanderia Rosiani Gregório, de 32 anos, a avó materna de Eric, Rosilene Gregório, de 54 anos, que precisou ser hospitalizada, mas já recebeu alta e o companheiro de Rosiani, Cássio Machado Rosa, 32.

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