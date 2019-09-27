Polícia busca mãe no velório do filho no ES para prestar depoimento

Eric de Souza foi enterrado na tarde desta sexta-feira (27) Crédito: José Renato Campos

crime que tirou a vida do estudante Eric de Souza, de 17 anos, assassinado enquanto dormia no bairro Santa Luzia, em Cariacica, nenhum suspeito foi preso. Um dia após o, de 17 anos, assassinado enquanto dormia no bairro Santa Luzia, em Cariacica, nenhum suspeito foi preso.

Após o sepultamento, ocorrido por volta das 14h30 desta sexta-feira, no cemitério Santa Inês, em Vila Velha, a mãe de Eric retornou à DHPP de Cariacica para dar entrada na documentação referente a um exame de corpo de delito. Em seguida, Rosiani foi encaminhada para o Departamento Médico Legal (DML).

O que diz a polícia

Em nota, a Polícia Civil informou que os depoimentos de familiares e vítimas fazem parte do procedimento de apuração e investigação do crime.

O caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa de Cariacica, e até o momento não há detidos. Disse ainda que informações adicionais não serão passadas para não atrapalhar a apuração do fato.

A Polícia Civil acrescentou ainda que o Disque-Denúncia 181 ou o disquedenuncia181.es.gov.br são as melhores formas da população auxiliar com informações que levem à prisão dos criminosos. O anonimato é garantido e todas as informações são investigadas.

O crime

Dois homens armados com uma faca e um facão invadiram uma casa, mataram o estudante Eric de Souza Casati, de 17 anos, e feriram outras três pessoas na madrugada desta quinta-feira (26), no bairro Santa Luzia, em Cariacica.