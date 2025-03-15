PMs ficam feridos após viatura cair em barranco durante perseguição no ES

Policiais precisaram de atendimento após cair de barranco Crédito: Reprodução redes sociais

Uma viatura da Polícia Militar caiu de um barranco e capotou durante uma perseguição no bairro São Gabriel, em Guarapari , na noite de sexta-feira (14). Os quatro militares que estavam no veículo sofreram ferimentos e precisaram de atendimento médico.

De acordo com o comandante-geral da PM no Espírito Santo, o coronel Douglas Caus, os policiais faziam patrulhamento na cidade quando deram ordem de parada a um motociclista em atitude suspeita. O condutor, no entanto, desobedeceu e fugiu em alta velocidade.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu-192) foram acionadas e prestaram socorro no local. Os policiais foram levados para o Hospital São Lucas, em Vitória. "Nosso sincero agradecimento à equipe do Corpo de Bombeiros, que atuou com prontidão no resgate dos militares acidentados, assim como à equipe do Samu, que prestou os primeiros atendimentos", disse o comandante-geral.