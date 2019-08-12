PM é preso suspeito de estuprar adolescente no ES

Viatura, Polícia, Polícia Militar, crime, assassinato Crédito: Carlos Alberto Silva

Um policial militar de 34 anos foi preso na manhã desta segunda-feira (12), acusado de estuprar uma adolescente de 16 anos que estava sob efeito de álcool. O PM estava em casa, em Vila Velha, quando foi preso.

De acordo com a Polícia Civil, a mãe da vítima foi quem procurou a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente e registrou boletim de ocorrência, quatro dias depois do crime, que teria acontecido no dia 7 do mês passado.

Em depoimento, a mulher afirmou que o suspeito é amigo da família e estava na residência deles participando de uma confraternização em que todos ingeriram bebidas alcoólicas. Em certo momento da noite, a adolescente foi dormir. O suspeito teria, por volta das quatro horas da manhã, ido até o quarto da menina e a violentado. A mãe afirma ter flagrado o ato.

Através das investigações, a Polícia Civil constatou que, devido ao estado alcoólico em que se encontrava, a jovem não tinha condições de consentir ou resistir ao ato sexual.

O titular da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), delegado Diego Aleluia, pediu a prisão temporária do suspeito, que foi levado para o Quartel do Comando Geral da Polícia Militar do Espírito Santo, em Maruípe.

Essa reportagem foi escrita por uma participante do Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta Crédito: Divulgação

O nome do suspeito não foi divulgado porque a investigação ainda não foi concluída pela polícia.

Em nota, a Polícia Militar afirmou que as circunstâncias do crime serão apuradas em inquérito policial civil, de onde vão extrair depoimentos e laudos periciais para comprovar, ou não, a autoria do crime.