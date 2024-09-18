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Vídeo mostra tiros

PM é baleado em tentativa de assalto e suspeito é morto por policiais na Serra

Momentos após cabo ser baleado em tentativa de assalto, suspeitos foram localizados por policiais e, segundo a PM, um deles foi ferido após militares revidarem disparos em confronto
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

18 set 2024 às 11:13

Publicado em 18 de Setembro de 2024 às 11:13

Um cabo da Polícia Militar foi baleado ao sofrer uma tentativa de assalto quando estava voltando do trabalho na noite de terça-feira (17), no bairro São Marcos II, na Serra. Após o crime, os suspeitos fugiram e se esconderam em um terreno baldio no mesmo bairro, e um deles acabou morto por policiais militares, que, segundo a PM, revidaram disparos durante um confronto.
Segundo a Polícia Militar, durante o atendimento à ocorrência, as equipes receberam a informação sobre onde estavam os suspeitos e, ao tentar realizar a abordagem, foram recebidos a tiros e revidaram. Um jovem de 20 anos, acabou baleado e morreu ainda no hospital. Com ele foi apreendida uma submetralhadora caseira. 

Tentativa de roubo 

Conforme ocorrência registrada pela Polícia Militar, tudo começou quando o cabo da PM, seguia do trabalho para casa quando um carro da marca Nissan, sem modelo informado, ultrapassou o veículo do policial e parou logo em seguida, à frente. Três homens armados desceram do automóvel e anunciaram assalto. Apenas o motorista ficou dentro do carro dos criminosos.
Os suspeitos mandaram o policial descer do seu veículo, mas ele começou a dar ré na tentativa de sair do local. Nesse momento, os três homens começaram a atirar contra o cabo. O carro do PM acabou batendo em um muro e ele desembarcou em busca de abrigo para se proteger dos tiros. Foi quando um dos criminosos viu que se tratava de um militar e avisou aos comparsas, que continuaram atirando.
Ainda conforme boletim de ocorrência, a vítima relatou que foi baleada e acabou caindo, mas conseguiu se levantar e efetuar mais oito disparos contra os assaltantes e pediu apoio a outras equipes de policiais militares de serviço. Os criminosos fugiram levando um carro Volkswagen Gol, que estava próximo ao local do tiroteio.
O policial baleado foi socorrido a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Serra Sede, e, depois, encaminhado ao Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, no mesmo município, onde ficou internado para realizar exames.
O veículo Nissan, usado pelos criminosos, foi encontrado abandonado em São Marcos, e o Gol roubado após o tiroteio foi deixado no bairro São Judas Tadeu, ambos no município da Serra.

Criminoso morto

PM é baleado durante tentativa de assalto na Serra
PM é baleado durante tentativa de assalto na Serra Crédito: Imagens de segurança
Ainda na noite de terça-feira (17), durante o atendimento a ocorrência do policial militar baleado, uma mulher procurou os policiais que estava no local e informou que o Gol levado pelos criminosos pertencia a ela. As equipes reforçaram patrulhamento na região com intuito de encontrar o carro.
Testemunhas contaram aos policiais que os criminosos que atiraram contra o PM estavam escondidos em um terreno baldio. Em boletim de ocorrência, os militares descreveram que, ao tentarem entrar no local, teriam sido recebidos com disparos de arma de fogo e revidaram. Foi quando, segundo os PMs, começou um confronto.
Durante o confronto, um dos suspeitos foi encontrado ferido no chão com uma submetralhadora caseira na mão, e os outros conseguiram fugir, sem serem localizados.
O suspeito baleado, identificado como Erick Diego Loureiro, de 20 anos, foi socorrido e levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Carapina com três perfurações no corpo: uma na clavícula e duas na região do tronco. A PM afirma em boletim de ocorrência que o jovem tem passagens por tráfico de drogas. Por conta dos ferimentos, ele foi encaminhado ao Hospital Estadual Jayme Santos Neves, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na manhã desta quarta-feira (18), disse a corporação.
O policial militar baleado durante a tentativa de assalto reconheceu Erick como um dos criminosos que atirou contra ele.
Procurada, a Polícia Civil disse que a ocorrência foi entregue na Delegacia Regional da Serra. O corpo do suspeito foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), em Vitória, e a arma apreendida será encaminhada para o setor do Departamento de Balística Forense (DEBF) do Instituto de Criminalística da Polícia Científica (PCIES), juntamente com as munições. 
O caso está sob investigação do Serviço de Investigações Especiais (SIE) do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), que investiga ocorrências de confronto com agentes de segurança do Estado. 

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