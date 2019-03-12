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Em Cariacica

PM da reserva foge após agredir a mulher em Cariacica

A vítima foi encaminhada ao Hospital da Polícia Militar (HPM) e depois levada para a Delegacia da Mulher

Publicado em 12 de Março de 2019 às 16:03

Publicado em 

12 mar 2019 às 16:03
Caso aconteceu em Santana, em Cariacica Crédito: Internauta Gazeta Online
Um policial militar da reserva remunerada fugiu após relatos da esposa de que ele teria agredido ela dentro de casa no bairro Santana, em Cariacica. A Polícia Militar foi acionada no local após moradores ouvirem gritos de uma mulher dentro de uma residência.
No local, a vítima informou ter sido agredida por seu marido, um policial militar da reserva remunerada. Uma equipe da Companhia Especial de Missões Especiais (CIMEsp) entrou no edifício para localizar o homem, porém ele já havia saído, não sendo mais encontrado.
De acordo com a polícia, a vítima foi encaminhada ao Hospital da Polícia Militar (HPM). Após atendimento médico, a mulher foi levada à Delegacia da Mulher para registrar o fato.

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