PM da reserva foge após agredir a mulher em Cariacica

Um policial militar da reserva remunerada fugiu após relatos da esposa de que ele teria agredido ela dentro de casa no bairro Santana, em Cariacica. A Polícia Militar foi acionada no local após moradores ouvirem gritos de uma mulher dentro de uma residência.
No local, a vítima informou ter sido agredida por seu marido, um policial militar da reserva remunerada. Uma equipe da Companhia Especial de Missões Especiais (CIMEsp) entrou no edifício para localizar o homem, porém ele já havia saído, não sendo mais encontrado.
De acordo com a polícia, a vítima foi encaminhada ao Hospital da Polícia Militar (HPM). Após atendimento médico, a mulher foi levada à Delegacia da Mulher para registrar o fato.