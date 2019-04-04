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Vila Velha

PM atirou em motorista no ES após briga de trânsito, diz delegado

Crime ocorreu no último fim de semana, na Rodovia do Sol, em Vila Velha; universitário foi baleado nas costas e PM segue preso

Publicado em 04 de Abril de 2019 às 18:50

Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

04 abr 2019 às 18:50
Alex Lopes Neves foi preso quando entregava um atestado médico no 4° Batalhão da PM, em Vila Velha (foto) Crédito: Ricardo Medeiros/Arquivo
Uma briga de trânsito foi o que motivou o policial militar Alex Lopes Neves, 32 anos, a atirar em um universitário, de 24, em Vila Velha, no último fim de semana. A afirmação é do delegado de Polícia Civil Alan de Andrade, adjunto da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). O crime ocorreu na altura de Ponta da Fruta, na tarde de sábado. O PM foi preso e o universitário segue hospitalizado. 
A VERSÃO DO POLICIAL MILITAR
O delegado informou que, de acordo com o PM, tudo começou quando o universitário deu uma fechada na moto em que o policial pilotava. 
Após essa fechada, segundo o policial, ele foi seguindo normalmente quando parou no semáforo. Os dois começaram a discutir, um xingou o outro, o policial disse que a vítima falou: Você sabe com quem está falando? E, neste momento, o PM diz que a vítima fez um movimento, dando a entender que pegaria algum objeto debaixo do banco. E foi neste momento que o PM fez o disparo
Delegado Alan de Andrade
Após o disparo, Alex Lopes foi para a casa de familiares e lá ficou. Quando retornou para o Batalhão da PM no qual é lotado, nesta quarta-feira (3), foi dada a voz de prisão ao militar pelos próprios policiais da Corregedoria da corporação. 
UNIVERSITÁRIO NEGA DISCUSSÃO
Ao contrário da versão do militar dada à polícia, de que houve briga, o universitário de 24 anos — que estava com o cachorro de estimação no momento em que foi baleado — diz que não se recorda de discussão e que estava seguindo normalmente pela via quando parou no semáforo. "Ele informou, em depoimento, que só viu a motocicleta do PM se aproximando. O militar teria feito o saque da arma de fogo e efetuado o disparo", disse o delegado.
> Como estão casos de PMs que se envolveram em confusão
O tiro passou pela porta do veículo e atingiu as costas da vítima. O rapaz perdeu o controle da direção e foi parar dentro de um matagal no acostamento da pista, às margens da Rodovia do Sol. O autor do tiro fugiu do local.
PM NÃO ACIONOU O CIODES
O delegado Alan de Andrade Crédito: Glacieri Carraretto | Gazeta Online
Segundo o delegado, é de praxe que policiais que se envolvam em algum tipo de ocorrência acionem imediatamente o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes-190). O que não foi feito por Alex, que fugiu do local após o disparo contra o universitário. Quem acionou a polícia foi a própria vítima, que acabava de sofrer um acidente de carro após ser baleada. 
> PM leva tiro no olho em tentativa de assalto
Até então, a polícia e a vítima não sabiam que o autor do crime era um PM. A Polícia Civil só descobriu porque analisou imagens das câmeras do sistema de videomonitoramento, que fica na Rodovia do Sol, e identificou o piloto da moto.
EXAMES DE PERÍCIA E BALÍSTICA
A Polícia Civil realizou perícia no carro do universitário no mesmo dia da ocorrência. A arma do policial militar foi apreendida a e o projétil foi retirado do corpo do rapaz. Será feito um exame de balística. "A motocicleta encontra-se à disposição da PC para possível perícia também", informou o delegado.
PRISÃO DE PM É TEMPORÁRIA
De acordo com o delegado Alan de Andrade, Alex ficará preso no Quartel de Maruípe por 30 dias. A prisão pode ser prorrogada em mais 30 dias, dependendo dos resultados da investigação do caso. 
ESTADO DE SAÚDE DA VÍTIMA
O universitário baleado é estudante de Publicidade e Propaganda. Ele está internado em um hospital particular de Vitória. A reportagem entrou em contato com a mãe do rapaz, que preferiu não falar sobre o assunto.
> PM dá tiros para o alto e agride dono de bar em Vitória
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