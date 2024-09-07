PM apreende mais de 75kg de drogas enterradas em pantanal na Serra

A Polícia Militar (PMES) apreendeu, na noite de sexta-feira (6), mais de 75 kg drogas no bairro Santa Rita de Cássia, na Serra . Os entorpecentes estavam enterrados em uma região de charco, mais conhecida como "pantanal". Toda droga foi encaminhada à 3ª Delegacia Regional. Não houve detidos.

Após denúncias anônimas e os levantamentos feitos pela equipe do Serviço Reservado da Unidade, os agentes realizaram varredura no ambiente alagado com o apoio dos cães farejadores. Foram localizados ao todo:

490 pinos de cocaína (1,120kg);

2 pedaços de crack (1,330kg);

68 pedaços de maconha (2,530kg);

84 tabletes de maconha (70,185kg).

Mais de 75 kg de drogas foram apreendidos pela Polícia Militar na Serra Crédito: PMES

A operação foi uma ação conjunta entre a Patrulha K9 da Força Tática do Sexto Batalhão e o Batalhão de Ações com Cães (BAC). Durante patrulhamento a pé na região de denúncia, o cão de faro Apollo mudou de comportamento e apontou 8 pontos submersos, onde os policiais encontraram 68 unidades de maconha, 32 tabletes de maconha, 490 pinos de cocaína e 2 unidades de crack.