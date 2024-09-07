PM apreende mais de 75kg de drogas enterradas em pantanal na Serra

A Polícia Militar (PMES) apreendeu, na noite de sexta-feira (6), mais de 75 kg drogas no bairro Santa Rita de Cássia, na Serra. Os entorpecentes estavam enterrados em uma região de charco, mais conhecida como "pantanal". Toda droga foi encaminhada à 3ª Delegacia Regional. Não houve detidos.
Após denúncias anônimas e os levantamentos feitos pela equipe do Serviço Reservado da Unidade, os agentes realizaram varredura no ambiente alagado com o apoio dos cães farejadores. Foram localizados ao todo:
- 490 pinos de cocaína (1,120kg);
- 2 pedaços de crack (1,330kg);
- 68 pedaços de maconha (2,530kg);
- 84 tabletes de maconha (70,185kg).
A operação foi uma ação conjunta entre a Patrulha K9 da Força Tática do Sexto Batalhão e o Batalhão de Ações com Cães (BAC). Durante patrulhamento a pé na região de denúncia, o cão de faro Apollo mudou de comportamento e apontou 8 pontos submersos, onde os policiais encontraram 68 unidades de maconha, 32 tabletes de maconha, 490 pinos de cocaína e 2 unidades de crack.
Já a cadela Ceci rastreou outros três pontos em que foram localizadas três sacolas com 52 tabletes de maconha. Ao todo foram apreendidos cerca de 75,165 kg, encaminhados à 3ª Delegacia Regional.