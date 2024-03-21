PM apreende drone 'dedo-duro', drogas e até videogame em Marataízes

Todo o material apreendido foi levado à Delegacia de Marataízes Crédito: Polícia Militar

Uma operação entre as polícias Militar, Civil e a Guarda Civil Municipal de Marataízes , no Litoral Sul do Espírito Santo, apreendeu drogas, celulares e um drone, este último utilizado para monitorar a movimentação da polícia. A ação aconteceu na tarde de quarta-feira (20) e também resultou na prisão de um suspeito de tráfico de drogas na região e uma mulher foragida por estelionato.

A ação ocorreu nos bairros Acapulco, Barra de Itapemirim, Santa Rita e Santa Tereza, em Marataízes. De acordo com a Polícia Civil, no bairro Acapulco, um indivíduo de 34 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas. O suspeito resistiu à abordagem e tentou fugir, mas foi alcançado pelos policiais.

No interior da residência, foram encontrados 60 pinos de cocaína, uma porção de cocaína, uma balança de precisão e um celular. “Ele que já era alvo de investigações e tem passagens por roubo.” disse o delegado Edson Lopes Júnior, titular da DP de Marataízes.

Já no bairro Barra de Itapemirim, foi cumprido um mandado de busca e apreensão na residência de um suspeito de participação no tráfico de drogas na cidade. Na casa, foram encontrados diversos materiais relacionados ao tráfico, incluindo drogas, eletrônicos e dinheiro, mas o homem não foi encontrado no local.

Na casa do suspeito, foram apreendidos quatro aparelhos celulares, um drone, R$ 20,00 em espécie, uma porção de maconha, aproximadamente meio tablete, quatro buchas de maconha, 41 pedras de crack, uma porção de crack, uma porção de haxixe, duas bolas de haxixe do e 56 pinos de cocaína.

Além dos entorpecentes, a polícia ainda recolheu uma caixa de som boombox, uma prancha de kitesurf, um PlayStation, uma panela elétrica, todos de origem duvidosa, segundo a Polícia Civil. “O traficante já foi identificado e sua prisão será solicitada à Justiça, uma vez que não estava presente em sua residência durante a ação policial”, disse o delegado Edson Lopes Júnior.

Todo o material apreendido foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil de Marataízes para as devidas providências legais.

Mulher foragida por estelionato

No bairro Santa Tereza, a equipe cumpriu ainda um mandado de prisão preventiva contra uma mulher de 60 anos, que, de acordo com a Polícia Civil, estava foragida desde 2018. “Ela é acusada de diversos crimes, incluindo furto qualificado, estelionato qualificado e uso e falsificação de documentos”, contou o delegado.