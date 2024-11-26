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Combate ao tráfico

Pitbull ataca agente da Guarda da Serra em operação após ordem do dono

Suspeito de tráfico de drogas soltou o animal e ordenou que ele atacasse agentes da Guarda Municipal da Serra para não ser preso

Publicado em 26 de Novembro de 2024 às 13:20

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

26 nov 2024 às 13:20
Pitbull ataca agente da guarda da Serra
Pitbull ataca agente da Guarda da Serra Crédito: Divulgação | Guarda Municipal da Serra
Um agente da Guarda Municipal da Serra foi atacado por um cachorro da raça Pitbull, que pertence a um suspeito de tráfico de drogas que foi alvo de uma operação. O fato ocorreu na noite da última segunda-feira (25), no bairro das Laranjeiras, no mesmo município. O homem foi mordido no braço, e, para se defender, atirou duas vezes contra o animal, que ficou ferido. 
A Guarda Municipal informou que o pitbull é de Wandrian Borges, de 19 anos. O suspeito ordenou que o animal cometesse o ataque para se livrar da abordagem dos agentes.
"Ele soltou o cachorro e falou: ‘Ataca’. Foi uma covardia feito com o agente"
Inspetor Lopes - Da Guarda Municipal da Serra
A reportagem da TV Gazeta apurou com a Guarda Municipal da Serra que a corporação flagrou o dono do cachorro e outro homem vendendo drogas na rua. “Mediante o flagrante delito, fomos atrás do suspeito, momento em que ele soltou um pitbull para cima dos agentes. Esse pitbull era muito grande, foi para cima do agente, deu duas mordidas no agente, que não teve outra escolha a não ser efetuar disparos de arma de fogo”, disse o Inspetor Lopes.
Os agentes levaram o cachorro para uma clínica veterinária. Já o profissional ferido precisou ser levado para um Pronto-Atendimento, onde passou por exames e, depois, teve alta.

Dono do pitbull foi preso

Somente depois que o cachorro foi baleado é que Wandrian Borges se entregou. O comparsa dele foi identificado como Sávio Santos, que chegou a ser levado para a Delegacia Especializada do Adolescente em Conflito com a Lei (Deacle) porque mentiu dizendo que era menor de idade, mas a Polícia Civil descobriu que o suspeito tem, na verdade, 18 anos.
Depois que a mentira de Sávio foi descoberta, ele e o dono do cachorro foram levados para a Delegacia Regional da Serra. Na casa de Wandrian, os agentes da Guarda encontraram drogas, munições, radiocomunicador, balança de precisão e até uma submetralhadora caseira.
Material apreendido durante operação na Serra Crédito: Divulgação | Guarda Municipal da Serra
Wandrian foi autuado por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e por lesão corporal praticada contra autoridade policial em exercício da função. Já Sávio foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e identidade falsa. Os dois foram levados para o Centro de Triagem de Viana (CTV).

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