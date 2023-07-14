PF apreende celular e computador de jovem com pornografia infantil no ES

A Polícia Federal apreendeu, na manhã desta sexta-feira (14), o celular e o computador de um jovem de 21 anos de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, com conteúdo de pornografia infantil. O rapaz é acusado de armazenar e vender as imagens.

Segundo a Polícia Federal, o mandado de busca e apreensão foi cumprido na residência do jovem, que não teve o nome divulgado pela corporação. A PF informou que agora as investigações prosseguem na Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos para comprovar sua participação criminosa da rede mundial de computadores.