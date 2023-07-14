Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Itapemirim

PF apreende celular e computador de jovem com pornografia infantil no ES

O acusado, um rapaz de 21 anos, é suspeito de armazenar e vender o conteúdo; Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos da PF segue com as investigações

Publicado em 14 de Julho de 2023 às 08:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jul 2023 às 08:58
Polícia Federal prende jovem suspeito de armazenar e vender conteúdo de pornografia infantil
Polícia Federal prende jovem suspeito de armazenar e vender conteúdo de pornografia infantil Crédito: Divulgação | PF
A Polícia Federal apreendeu, na manhã desta sexta-feira (14), o celular e o computador de um jovem de 21 anos de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, com conteúdo de pornografia infantil. O rapaz é acusado de armazenar e vender as imagens.
Segundo a Polícia Federal, o mandado de busca e apreensão foi cumprido na residência do jovem, que não teve o nome divulgado pela corporação. A PF informou que agora as investigações prosseguem na Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos para comprovar sua participação criminosa da rede mundial de computadores.
Polícia Federal prende jovem suspeito de armazenar e vender conteúdo de pornografia infantil
Mandado de busca e apreensão foi cumprido na casa do jovem, na manhã desta sexta-feira (14) Crédito: Divulgação | PF
PF apreende celular e computador de jovem com pornografia infantil no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

crime Itapemirim pornografia Polícia Federal ES Sul
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Sopas proteicas: 4 receitas fáceis e saudáveis para o jantar
Senado Flávio Bolsonaro
Flávio planeja reajustar aposentadorias e despesas com saúde e educação só pela inflação
Imagem BBC Brasil
CCJ da Câmara aprova propostas que acabam com a escala 6X1; o que acontece agora

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados