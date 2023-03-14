Perseguição policial termina em confronto com a PM e morte em Vila Velha

Um homem ainda não identificado morreu em um confronto com a Polícia Militar na noite de segunda-feira (13), em São Torquato, Vila Velha. Ele e outros três indivíduos são suspeitos de atacar rivais do tráfico de drogas na região e estavam no mesmo veículo.
Segundo a corporação, quando o grupo se deparou com a presença policial, os quatro homens fugiram com o veículo em direção ao Morro da Bomba — parte alta de São Torquato — e começaram a atirar contra os militares, que revidaram.
Um indivíduo foi atingido pelos disparos e levado ao Pronto Atendimento (PA) de Cobilândia, mas segundo a PM, acabou morrendo. A quantidade de tiros que a vítima levou e os locais atingidos não foram divulgados. O corpo foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.
Fuga e carro blindado
Os outros três suspeitos abandonaram o veículo, fugiram a pé e não foram localizados. O repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta, apurou que o carro era blindado. A reportagem de A Gazeta questionou as polícias Civil e Militar se o automóvel era proveniente de roubo ou furto, mas não obteve resposta até a publicação.
No veículo, foi encontrado um revólver calibre 38, além de munições, uma balança de precisão e seis tabletes de maconha. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Vila Velha.
A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação do Serviço de Investigações Especiais (SIE), que apura confronto com agentes do Estado. A corporação destacou ainda que a arma apreendida será encaminhada para o setor do Departamento de Criminalística - Balística, juntamente com as munições. Já as drogas serão levadas para o Laboratório de Química Legal para serem analisadas e, posteriormente, incineradas.