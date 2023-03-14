Perseguição policial termina em confronto com a PM e morte em Vila Velha

Um homem ainda não identificado morreu em um confronto com a Polícia Militar na noite de segunda-feira (13), em São Torquato Vila Velha . Ele e outros três indivíduos são suspeitos de atacar rivais do tráfico de drogas na região e estavam no mesmo veículo.

Segundo a corporação, quando o grupo se deparou com a presença policial, os quatro homens fugiram com o veículo em direção ao Morro da Bomba — parte alta de São Torquato — e começaram a atirar contra os militares, que revidaram.

Um indivíduo foi atingido pelos disparos e levado ao Pronto Atendimento (PA) de Cobilândia, mas segundo a PM, acabou morrendo. A quantidade de tiros que a vítima levou e os locais atingidos não foram divulgados. O corpo foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.

Fuga e carro blindado

Os outros três suspeitos abandonaram o veículo, fugiram a pé e não foram localizados. O repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta, apurou que o carro era blindado. A reportagem de A Gazeta questionou as polícias Civil e Militar se o automóvel era proveniente de roubo ou furto, mas não obteve resposta até a publicação.

Carro em que suspeitos estavam quando foi iniciada a perseguição policial Crédito: Archimedis Patrício

No veículo, foi encontrado um revólver calibre 38, além de munições, uma balança de precisão e seis tabletes de maconha. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Vila Velha.