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São Torquato

Perseguição policial termina em confronto com a PM e morte em Vila Velha

Grupo suspeito de ataque a rivais do tráfico de drogas estava em um carro blindado. Um integrante morreu baleado e outros três conseguiram fugir a pé

Publicado em 14 de Março de 2023 às 11:19

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

14 mar 2023 às 11:19
Um homem ainda não identificado morreu em um confronto com a Polícia Militar na noite de segunda-feira (13), em São TorquatoVila Velha. Ele e outros três indivíduos são suspeitos de atacar rivais do tráfico de drogas na região e estavam no mesmo veículo.
Segundo a corporação, quando o grupo se deparou com a presença policial, os quatro homens fugiram com o veículo em direção ao Morro da Bomba — parte alta de São Torquato — e começaram a atirar contra os militares, que revidaram.
Um indivíduo foi atingido pelos disparos e levado ao Pronto Atendimento (PA) de Cobilândia, mas segundo a PM, acabou morrendo. A quantidade de tiros que a vítima levou e os locais atingidos não foram divulgados. O corpo foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.

Fuga e carro blindado

Os outros três suspeitos abandonaram o veículo, fugiram a pé e não foram localizados. O repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta, apurou que o carro era blindado. A reportagem de A Gazeta questionou as polícias Civil e Militar se o automóvel era proveniente de roubo ou furto, mas não obteve resposta até a publicação.
Suspeitos estavam em um carro blindado quando fugiram da Polícia Militar em São Torquato, Vila Velha
Carro em que suspeitos estavam quando foi iniciada a perseguição policial Crédito: Archimedis Patrício
No veículo, foi encontrado um revólver calibre 38, além de munições, uma balança de precisão e seis tabletes de maconha. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Vila Velha.
A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação do Serviço de Investigações Especiais (SIE), que apura confronto com agentes do Estado. A corporação destacou ainda que a arma apreendida será encaminhada para o setor do Departamento de Criminalística - Balística, juntamente com as munições. Já as drogas serão levadas para o Laboratório de Química Legal para serem analisadas e, posteriormente, incineradas.

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