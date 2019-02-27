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Tráfico

Perseguição da guarda em Vila Velha termina em Vitória com dois presos

A Guarda de Vila Velha iniciou a perseguição na Av. Jerônimo Monteiro e deteve os suspeitos no Centro de Vitória

Publicado em 

27 fev 2019 às 13:02

Publicado em 27 de Fevereiro de 2019 às 13:02

Suspeitos são detidos após perseguição Crédito: Divulgação/GMVV
Dois suspeitos foram presos após uma perseguição iniciada na Avenida Jerônimo Monteiro, na altura do bairro Ilha das Flores, em Vila Velha, e terminou na Avenida Elias Miguel, no Centro de Vitória, por volta de 21h desta terça-feira (26). O que chamou atenção no caso é que um dos detidos usa uma tornozeleira eletrônica por ter sido preso por tráfico de drogas em junho do ano passado.
A perseguição foi feita pela Guarda Municipal de Vila Velha e, de acordo com os agentes, houve ordem de parada para o carro, que não foi obedecida. Informações sobre o veículo foram solicitadas ao Cerco Inteligente de Segurança, que mostraram outras ocorrências de alta velocidade, e assim a perseguição começou.
Os suspeitos detidos foram identificados como Wilkerson Carneiro do Nascimento, de 22 anos, e Paulo Vitor Peçanha Herédia, de 21 anos, que estava com a tornozeleira eletrônica por ter sido preso em junho do ano passado acusado de tráfico de drogas, mas acabou sendo solto três dias depois. Ainda segundo a guarda, no caminho, os suspeitos jogaram pela janela um tablete de aproximadamente um quilo de crack, que foi encontrado pela Guarda Municipal.
"O veículo tem vidros muito escuros. Fizemos uma consulta pela nossa central e verificou-se que tinha várias atuações de velocidade alta e licenciamento vencido. Foi feita a ordem de parada da abordagem normal, mas os indivíduos desobedeceram e seguiram em fuga. Depois dispensaram esse tablete de crack, que eles negam que seja deles, mas nós temos isso filmado", explicou o agente da Guarda de Vila Velha Otávio Neto.
A GUARDA DE VILA VELHA PODE REALIZAR AÇÕES EM VITÓRIA?
A perseguição teve início em Vila Velha, mas terminou em Vitória. Por isso, a equipe de reportagem do Gazeta Online procurou a Guarda Municipal de Vila Velha para entender a situação. E, em nota, a Prefeitura de Vila Velha, por meio da Secretaria de Defesa Social e Trânsito, informa que em caso de perseguições da GM que se inicia em uma cidade e se estende a outra, os agentes devem continuar até o ponto em que é seguro, já que o ato é continuo.
A nota diz ainda que, como o início da perseguição ocorreu em território de competência da Guarda Municipal de Vila Velha e o acompanhamento se estendeu para outro município, cabe as autoridades continuar o acompanhamento podendo acionar apoio. Nesse caso, não é necessário acionar o órgão de segurança do outro município. A ocorrência, portanto, deve ser apresentada na delegacia policial do município em que a prisão foi realizada.
O Código Penal traz no artigo 290 o seguinte texto: “Se o réu, sendo perseguido, passar ao território de outro município ou comarca, o executor poderá efetuar lhe a prisão no lugar onde o alcançar, apresentando-o imediatamente à autoridade local, que, depois de lavrado, se for o caso, o auto de flagrante, providenciará para a remoção do preso.”
Com informações de Tiago Félix, da TV Gazeta

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