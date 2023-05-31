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Em Jucutuquara

Pela sexta vez, homem é preso após assaltar loja em Vitória

Criminoso utilizou um revólver para ameaçar funcionária de estabelecimento no bairro da Capital capixaba, nesta quarta-feira (31)
Redação Integrada

Redação Integrada

Publicado em 

31 mai 2023 às 15:59

Publicado em 31 de Maio de 2023 às 15:59

De novo! Após ser preso cinco vezes por furto e roubo, um homem foi capturado na manhã desta quarta-feira (31) em JucutuquaraVitória, após assaltar uma loja de celulares. Quem conseguiu segurar o suspeito, que estava armado, foram pessoas que passavam pela Avenida Paulino Muller e flagraram a fuga. 
De acordo com apuração do repórter André Falcão, da TV Gazeta, o suspeito chegou à loja com um revólver de calibre 38. Ele apontou para a funcionária e fez várias ameaças, pedindo dinheiro. Como ela não tinha, o criminoso pegou dois celulares que estavam com a vítima e saiu correndo. 
Quem caminhava pela região percebeu a fuga, foi atrás do suspeito e chamou a Guarda Municipal de Vitória. "Encontramos um indivíduo suspeito sendo detido por populares em uma rua próxima. Ele foi abordado, identificado, e localizamos no percurso da fuga dele os dois celulares da vítima e um armamento revólver 38 com munição intacta", relatou o inspetor Roberto Rocha, da Guarda Municipal. 
A vítima afirmou aos guardas que foi ameaçada com a arma pelo menos três vezes. 
"Ele disse que iria atirar se ela não entregasse os pertences. Ela ficou muito nervosa"
Roberto Rocha - Inspetor da Guarda Municipal de Vitória
O suspeito foi levado para a Delegacia Regional de Vitória, lá, os guardas informaram à reportagem que ele já tinha sido preso outras cinco vezes por furto e roubo. De acordo com a Polícia Civil, na tarde desta quarta, a ocorrência ainda estava em andamento, por isso não havia informações sobre autuação dele. 

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