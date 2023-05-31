Pela sexta vez, homem é preso após assaltar loja em Vitória

De novo! Após ser preso cinco vezes por furto e roubo, um homem foi capturado na manhã desta quarta-feira (31) em Jucutuquara Vitória , após assaltar uma loja de celulares. Quem conseguiu segurar o suspeito, que estava armado, foram pessoas que passavam pela Avenida Paulino Muller e flagraram a fuga.

De acordo com apuração do repórter André Falcão, da TV Gazeta, o suspeito chegou à loja com um revólver de calibre 38. Ele apontou para a funcionária e fez várias ameaças, pedindo dinheiro. Como ela não tinha, o criminoso pegou dois celulares que estavam com a vítima e saiu correndo.

Quem caminhava pela região percebeu a fuga, foi atrás do suspeito e chamou a Guarda Municipal de Vitória. "Encontramos um indivíduo suspeito sendo detido por populares em uma rua próxima. Ele foi abordado, identificado, e localizamos no percurso da fuga dele os dois celulares da vítima e um armamento revólver 38 com munição intacta", relatou o inspetor Roberto Rocha, da Guarda Municipal.

A vítima afirmou aos guardas que foi ameaçada com a arma pelo menos três vezes.

"Ele disse que iria atirar se ela não entregasse os pertences. Ela ficou muito nervosa" Roberto Rocha - Inspetor da Guarda Municipal de Vitória