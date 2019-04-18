Pastor George: vida marcada por polêmicas e acusações

Joaquim Alves Sales, 3 anos, e o enteado, Kauã Sales Butkovsky, 6, no dia 21 de abril de 2018. Além do crime que chocou o Espírito Santo, George também é acusado de abusar sexualmente de uma mulher no Estado. Uma vida marcada por mudanças e polêmicas. Em apenas três anos, George Alves, de 36 anos, passou de cabeleireiro em São Paulo a pastor em Linhares. Agora, ele está preso em Viana acusado de estuprar, agredir e queimar o filho,Além do crime que chocou o Espírito Santo, George também é acusado de abusar sexualmente de uma mulher no Estado.

VIDA DE CABELEIREIRO

Georgeval Alves Gonçalves e Juliana Salles, casalse conheceu em salão como cabeleireiro. Em três anos, George passou de cabeleireiro a pastor. Crédito: Acervo pessoal

George atuou como cabeleireiro em São Paulo, onde nasceu, e chegou a dar cursos na área de beleza. Foi lá que ele conheceu a mulher Juliana Salles. Ela servia de modelo para os trabalhos do marido.

“Lembro que George falou que estava com depressão e o médico falou para ele procurar uma cidade calma para morar e trabalhar. Ele disse que trabalhava com um sócio em São Paulo, mas o negócio não deu certo. Falou que tinha uma vida muito turbulenta antes. Aí eles vieram para cá, onde Juliana tem família”, contou a comerciante Nilceia Pertel de Oliveira, 50 anos, em entrevista no final de abril de 2018. Ela é amiga próxima do casal, e era vizinha na época em que chegou em Linhares.

George também trabalhou como cabeleireiro na cidade, junto com a mulher. Ao se mudarem para Linhares, o casal abriu um salão no térreo do prédio onde morava. Porém, o empreendimento não durou muito tempo. Antes de se tornar líder da Igreja Vida e Paz, no bairro Interlagos, em Linhares,, junto com a mulher. Ao se mudarem para Linhares, o casal abriu um salão no térreo do prédio onde morava. Porém, o empreendimento não durou muito tempo.

VIDA DE PASTOR

Os pastores Georgeval Alves e Juliana Alves Crédito: Facebook

A mudança de vida veio depois de um chamado, como contou George Alves aos amigos e vizinhos. “Ele me disse que não estava dando para continuar com o salão e teria recebido uma espécie de ‘chamado’ para abrir uma igreja. Aí foi quando ele começou a igreja no local. Dava umas 15 a 20 pessoas no culto, mas como estava um barulho de bateria e pessoas gritando muito alto, pouco tempo depois ele saiu do imóvel”, disse um ex-vizinho, que não quis se identificar.

Em um vídeo publicado no Youtube, no perfil da igreja em março de 2015, o pastor George Alves contou um pouco mais sobre o processo de mudança. “Eu não sei nem como vim parar aqui. Vim para a cidade (Linhares) fazer um negócio, quando me deparei, estava no Encontro. Já voltando de Linhares para cá, o pastor Eufásio me fez o convite e eu vim. Até o momento, está sendo uma coisa super natural na minha vida, um divisor de águas”, disse.

George, identificado no vídeo como encontrista – ou seja, ainda não era pastor – ainda afirma que gostava muito de frequentar a igreja. “Eu já era evangélico, mas é um divisor de águas, está mudando muitas coisas em minha vida. Eu espero que continue assim para melhor. Estou gostando muito, Deus está falando muito comigo, está modificando totalmente a minha vida e está sendo maravilhoso.”

PERDÃO PARA ESTUPRADORES

Pastor Georgeval Alves, durante culto em Linhares Crédito: Reprodução / Internet

quem tem uma mente renovada perdoa um homem que estupra uma criança. Em um vídeo que circula na internet, gravado durante um culto na Igreja Batista Vida e Paz, o pastor George Alves afirma que

O pastor inicia a pregação dizendo que "ter uma mente renovada é deixar Deus fazer a vontade dele". Então, ele pede para Juliana, que estava sentada em uma cadeira no canto do palco, levantar. Quando ela levanta, o marido começa a explicar o que seria um “ápice extremamente renovado”.

“Juliana sai, vai comer com as amigas em uma pizzaria e lá vem um rapaz. Esse rapaz seduz, flerta com ela e ela cai. Uma mente renovada vai perdoar a Juliana, restabelecer a vida e continuar o casamento. (…) Se a Juliana, minha esposa, hoje me trai, eu perdoo ela. É a minha vontade? Não. É a vontade de Deus pra mim”, afirma George.

Em seguida, ele dá mais um exemplo. “‘Ah, pastor, mas eu não sou casado’. Então está bom. Você está passando na rua e quando você olha tem um homem atrás de uma árvore estuprando uma criança. Você vê aquilo. O que é uma mente renovada? É você olhar aquele homem e perdoar ele. É ver nele um cara que ainda não entendeu, não conseguiu servir a Jesus. É você ver aquele cara e ver que ele está sem salvação. Tem essa mente? Você tem a mente de Jesus?”, questiona o pastor aos fiéis durante o culto.

O vídeo com a pregação de George foi postado na manhã do dia 24 de abril de 2018. Mas segundo a pessoa que postou o vídeo, o culto foi gravado dias antes do incêndio que matou Kauã e Joaquim.

CULTO APÓS TRAGÉDIA

Georgeval Alves, recebe abraço de membro da Igreja Batista Vida e Paz, após tragédia de incêndio que matou os irmãos Joaquim e Kauã, em Linhares. Crédito: Acervo pessoal

No mesmo dia da morte dos meninos, George e Juliana foram na igreja e receberam o carinho dos amigos. Em um vídeo, é possível ouvir o pastor dizendo para os membros da congregação: "Deus vai restaurar os nossos corações. Deus vai restaurar os nossos corações". As imagens foram publicadas no Facebook na noite de 21 de abril.

No dia seguinte à tragédia, o pastor George escreveu uma mensagem de agradecimento. "Quero agradecer a todos a solidariedade e as orações. Quero dizer que só há um caminho, e esse caminho não acaba na cruz, mas na ressurreição. Gere expectativa. Logo mais nosso culto sobrenatural #EU DISSE SIM VOU ATE O FIM# *estarei ministrando, espero vcs", publicou.

Os comentários de solidariedade se multiplicaram na postagem e nas páginas dos pastores no Facebook. Conhecidos e desconhecidos demonstram empatia diante da dor do casal, oferecendo orações e escrevendo mensagens de amor à família.

Após o culto de domingo, os membros da igreja usaram a internet para reforçar o testemunho de fé dos dois, que além de toda essa tragédia, já tinham perdido uma filha há cerca de um ano e meio. "Obrigada por serem modelos de cristãos e uma inspiração!". Outro comentou: "Um exemplo de fé. Eu amo vocês".

CABEÇA RASPADA

George Alves raspou a cabeça logo após o incêndio que matou o filho Joaquim Alves Salles, 3, e no enteado Kauã Salles Butkovsky, 6. No dia 23 de maio de 2018, o então secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Nylton Rodrigues, afirmou que o pastor fez isso como forma de ocultar que não teve os pelos queimados. Porém, na barba não havia nenhum sinal de queimadura. Segundo a Polícia Civil,. No dia 23 de maio de 2018, o então secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Nylton Rodrigues, afirmou que o pastor fez isso como forma de ocultar que não teve os pelos queimados. Porém, na barba não havia nenhum sinal de queimadura.

“Todos tiveram essa percepção no início. Ele não tinha nenhum sinal de queimadura. Ele raspou a cabeça para ocultar que não teve os cabelos queimados e a barba não tinha vestígios de queimadura. Essas características somadas à versão fantasiosa dele acenderam o sinal de alerta de todos os policiais que perceberam que ele estava mentindo e não tinha nenhuma característica de alguém que entrou no incêndio para tirar os filhos”, declarou, na ocasião.

ABUSOS QUANDO CRIANÇA

Senador Magno Malta ouve depoimento de George Alves, o pastor que é acusado de matar o filho e o enteado carbonizados, em Linhares - CPI dos Maus Tratos, realizada no Ministério Público do ES. Crédito: Foto: Fernando Madeira - GZ

Durante depoimento na CPI dos Maus-Tratos realizada no Ministério Público Estadual (MP-ES), em maio de 2018, George disse que sofreu abuso sexual na infância. Interrogado pelo então senador Magno Malta, o acusado se ateve a apenas responder o que lhe era perguntado, sem se estender muito em suas falas. Sem dar detalhes sobre os abusos, ele afirmou que hoje não sente nenhum trauma.

O pastor afirmou que foi criado pelos avós e pelos tios e que não conheceu a mãe. O senador perguntou se ele já usou drogas e ele confirmou que no passado já fez uso de entorpecentes, mas também não quis ser detalhista.

Quando foi questionado sobre o laudo da perícia policial que diz ter encontrado PSA (substância presente no sêmen humano) nas crianças, o pastor afirmou que é tudo mentira. "Eu não fiz isso, eu não fiz isso, eu não fiz nada. Eu não matei meus filhos. Sou inocente", declarou.

Sobre a religião, George Alves respondeu que era da Igreja Batista das Nações, que fica em Santo André, em São Paulo. Magno Malta perguntou ainda quanto tempo George está no Espírito Santo. Ele respondeu que é de São Paulo e está há quatro anos no ES e que, antes de ser pastor, era cabeleireiro e técnico em uma empresa.

George disse que veio para o Espírito Santo trabalhar como cabeleireiro e que trabalhou por três meses na profissão. Disse que teve um encontro com Deus e começou o ministério. Acrescentou ainda que casou com Juliana em Linhares.

MAIS UMA ACUSAÇÃO DE ESTUPRO

A Polícia Civil informa que a vítima procurou a 16ª Delegacia Regional de Linhares, após a conclusão do inquérito policial que investigava a morte dos irmãos Joaquim e Kauã.

Georgeval foi indiciado no Artigo 213 (Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso).