Pastor é preso acusado de ter estuprado enteada por três anos em Piúma

Um pastor de 35 anos foi preso, na tarde desta quarta-feira (21), em Piúma, Litoral Sul do Estado, acusado de ter estuprado a enteada por três anos. A vítima, que hoje tem 18 anos, revelou o caso a uma pessoa, que denunciou todo o crime à polícia.
Segundo a Polícia Civil, a jovem contou que o padrasto começou os abusos quando ela tinha nove anos e perdurou até os 12.
A jovem contou que o padrasto fazia buracos nas paredes dos banheiros das casas onde morava para vigiar a menina tomar banho. Hoje, ela passa por tratamentos psicológicos
A mãe da vítima contou que, na época, chegou a desconfiar do marido, pois ela o pegou olhando a menina tomando banho pelo buraco na parede. A jovem nunca revelou à mãe os abusos, nem por que queria sair de casa.
O acusado chegou a fugir de casa, de Piúma para Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, quando tomou conhecimento de que estava sendo denunciado por estupro. Porém, ao ser procurado pela polícia, voltou a morar no Litoral Sul.
Em Piúma, ele foi detido e encaminhado à penitenciária de Xuri, em Vila Velha, onde ficará aguardando o julgamento.