Pastor é preso acusado de ter estuprado enteada por três anos em Piúma

Vítima diz que crime foi praticado por cerca de três anos Crédito: Divulgação/TJES

Piúma, Litoral Sul do Estado, acusado de ter estuprado a enteada por três anos. A vítima, que hoje tem 18 anos, revelou o caso a uma pessoa, que denunciou todo o crime à polícia. Um pastor de 35 anos foi preso, na tarde desta quarta-feira (21), em, Litoral Sul do Estado, acusado de ter estuprado a enteada por três anos. A vítima, que hoje tem 18 anos, revelou o caso a uma pessoa, que denunciou todo o crime à polícia.

Polícia Civil, a jovem contou que o padrasto começou os abusos quando ela tinha nove anos e perdurou até os 12. Segundo a, a jovem contou que o padrasto começou os abusos quando ela tinha nove anos e perdurou até os 12.

A jovem contou que o padrasto fazia buracos nas paredes dos banheiros das casas onde morava para vigiar a menina tomar banho. Hoje, ela passa por tratamentos psicológicos

A mãe da vítima contou que, na época, chegou a desconfiar do marido, pois ela o pegou olhando a menina tomando banho pelo buraco na parede. A jovem nunca revelou à mãe os abusos, nem por que queria sair de casa.

O acusado chegou a fugir de casa, de Piúma para Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, quando tomou conhecimento de que estava sendo denunciado por estupro. Porém, ao ser procurado pela polícia, voltou a morar no Litoral Sul.