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Violência

Pastor é preso acusado de ter estuprado enteada por três anos em Piúma

Abusos, segundo a vítima, aconteceram dos 9 aos 12 anos. Hoje, com 18 anos, caso foi revelado à polícia

Publicado em 22 de Agosto de 2019 às 15:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 ago 2019 às 15:00
Vítima diz que crime foi praticado por cerca de três anos Crédito: Divulgação/TJES
Um pastor de 35 anos foi preso, na tarde desta quarta-feira (21), em Piúma, Litoral Sul do Estado, acusado de ter estuprado a enteada por três anos. A vítima, que hoje tem 18 anos, revelou o caso a uma pessoa, que denunciou todo o crime à polícia.
Segundo a Polícia Civil, a jovem contou que o padrasto começou os abusos quando ela tinha nove anos e perdurou até os 12.
A jovem contou que o padrasto fazia buracos nas paredes dos banheiros das casas onde morava para vigiar a menina tomar banho. Hoje, ela passa por tratamentos psicológicos
A mãe da vítima contou que, na época, chegou a desconfiar do marido, pois ela o pegou olhando a menina tomando banho pelo buraco na parede. A jovem nunca revelou à mãe os abusos, nem por que queria sair de casa.
O acusado chegou a fugir de casa, de Piúma para Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, quando tomou conhecimento de que estava sendo denunciado por estupro. Porém, ao ser procurado pela polícia, voltou a morar no Litoral Sul.
> Mulher de 53 anos é encontrada morta em casa que pegou fogo em Piúma
Em Piúma, ele foi detido e encaminhado à penitenciária de Xuri, em Vila Velha, onde ficará aguardando o julgamento.

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