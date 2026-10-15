Cinema: 5 filmes que estreiam nesta quinta-feira, 15 de outubro

Em “Dentro da Baleia”, Jay Gardiner é um jovem mergulhador que parte em busca dos restos mortais de seu pai em alto-mar. Durante a jornada, ele acaba sendo engolido por uma baleia cachalote de 25 metros e 60 toneladas. Com apenas uma hora de oxigênio disponível, ele precisa encontrar uma maneira de escapar para sobreviver. Em meio à luta pela própria vida, ele enfrenta desafios físicos e emocionais que o levam a confrontar o luto e a redescobrir sua vontade de viver.