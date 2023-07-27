Parte de avenida é isolada por suspeita de bomba em Cariacica

Suposta bomba mobilizou a Polícia Militar na tarde desta quinta-feira (27) em Cariacica Crédito: Leitor | A Gazeta

Uma suposta ameaça de bomba isolou na tarde desta quinta-feira (27) um trecho da Avenida Mário Gurgel, em Cariacica , perto da Central de Abastecimento do Espírito Santo (Ceasa). O Esquadrão Antibomba da Polícia Militar (PM) esteve na região e fez a detonação do material, mas a suspeita de que seria um artefato explosivo foi descartada.

Testemunhas contaram à reportagem da TV Gazeta que um homem deixou uma mochila preta, fechada, no estacionamento de uma agência bancária por volta de 12h. Em seguida, foi embora, momento em que funcionários do banco chamaram a polícia. Ainda segundo informações da reportagem, os funcionários do Banco do Brasil e do Banestes – agência ao lado – foram liberados do serviço.

Prefeitura de Cariacica , por meio da Gerência de Trânsito, informou que a PM acionou os agentes da Guarda para prestar apoio no início da tarde. A via marginal na altura do cruzamento do bairro Vila Capixaba ficou interditada das 15h até às 16h30, mas já foi liberada.

Uma das vias da Avenida Mário Gurgel ficou interditada por cerca de uma hora e meia Crédito: João Brito

Procurada pela reportagem, a Ceasa destacou que o espaço onde estaria a suposta bomba é alugado "para uma agência bancária localizada na área externa das dependências da unidade". Afirmou também que algumas lojas localizadas na área externa, na mesma rua, foram fechadas. "A portaria 1 está interditada. A administração da Ceasa está funcionando normalmente", disse, em nota. Após a suspeita de bomba ser descartada, a portaria do local foi liberada.

Bancos e polícia

O Banco do Brasil, em nota, pontuou que as unidades são monitoradas por sistema interno de TV e que, quando detecta situações "como a registrada na agência Ceasa Cariacica, noticia as autoridades competentes e colabora com as investigações, no âmbito da sua atuação".

A assessoria do Banestes, por sua vez, informou que por motivos de segurança, a agência precisou ser interditada. Porém, por volta das 16h30 a entrada foi novamente liberada".

Também em nota, a Polícia Militar destacou que o Ciodes recebeu a informação de que uma mochila havia sido deixada por um indivíduo no estacionamento de um banco no bairro Vila Capixaba, em Cariacica, gerando a suspeita de que poderia ser um artefato. O Esquadrão Antibombas foi ao local e realizou a detonação do objeto. Não temos outros detalhes no momento.

A Polícia Civil também foi demandada para dar mais detalhes da ocorrência. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.