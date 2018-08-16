Parente de grávida morta por bala perdida em Vitória narra desespero

Pâmela Soares, grávida que morreu baleada dentro de casa, em Gurigica, Vitória Crédito: Facebook

atingida por uma bala perdida dentro de casa, em Gurigica, Vitória. "Foi um desespero ver aquele enterro". É assim que uma parente da família, que preferiu não ter a identidade revelada, descreve o sepultamento da jovem Pâmela Vitória Soares, de 23 anos, que estava grávida e morreu após ter sidodentro de casa, em Gurigica, Vitória.

O velório e o enterro, que aconteceram nesta quarta-feira (15), no Cemitério de Maruípe, na Capital, foram marcados de muita tristeza e emoção. A imprensa não teve acesso ao local. A família está muito abalada, estamos muito tristes. Antes do cortejo e na hora de enterrar, fizemos um momento de oração, comentou a parente.

Deus vai ter que dar muita força agora para a família reagir

Ainda de acordo com ela, tudo aconteceu muito rápido e pegou a família de surpresa. A menina foi atingida dentro de casa, ninguém esperava que isso fosse acontecer, desabafou.

Grávida de sete meses, Pâmela morreu ao dar entrada no Hospital São Lucas, também em Vitória. Um parto de emergência foi realizado e Laura nasceu prematura. O bebê sofreu duas paradas cardíacas e precisou ser transportada dentro de uma incubadora pelo Samu para o Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes (Hucam), em Maruípe.

Parto de emergência salva vida da pequena Laura Crédito: Fernando Madeira | GZ

estado de saúde de Laura era grave. À tarde, o A transferência foi necessária pois a criança precisava de atendimento em Unidade de Tratamento Intensivo Infantil (Utin). Na manhã desta quarta-feira (15), a informação era de que o. À tarde, o bebê morreu

BALEADA DENTRO DE CASA

Segundo informações da polícia, Pâmela estava em casa com a irmã, que havia chegado do trabalho, e a sobrinha, de 4 anos, por volta das 14 horas desta terça-feira (14), quando começou um tiroteio entre criminosos na rua Botafogo.

Familiares contaram que para proteger a sobrinha, que estava em cima da cama, próximo à janela do quarto, Pâmela tentou abraçá-la e, nesse momento, foi atingida por um tiro em cima do olho, no lado direito da cabeça.

Em meio ao desespero, a irmã de Pâmela gritou por socorro. Vizinhos e amigos pararam um carro na rua. O motorista ajudou a levar Pâmela para o Hospital São Lucas. O carro parou depois de uma freada brusca e barulhenta em frente ao hospital, chamando a atenção de quem aguardava atendimento, e fazendo com que todos se chocassem com a cena de socorro à grávida.

As pessoas que estavam com ela gritavam por ajuda, desesperadas, algumas também sujas de sangue, contou uma estudante, de 21 anos, que aguardava para visitar o pai internado. Estudante de 21 anos, que aguardava para visitar o pai internado

Os parentes contaram que a vítima chegou à unidade hospitalar com vida. Cerca de duas horas depois, familiares foram chamados pelo corpo médico e receberam duas notícias: Pâmela estava morta e a bebê havia nascido, após uma cesárea de emergência.