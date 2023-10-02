Pai acha que filho foi morto após suspeito ver foto de jovem com farda e fuzil

Rua onde ex-soldado Charles Helmut Almeida Marques (em destaque) foi morto Crédito: TV Gazeta e acervo familiar

O caso é investigado pela polícia como latrocínio (roubo seguido de morte). De acordo com o boletim de ocorrência, Charles estava em uma moto, trabalhando como motoboy, quando começou a ser perseguido por dois suspeitos também em uma motocicleta.

Testemunhas relataram à repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, que os criminosos emparelharam com a moto de Charles, apontaram a arma e exigiram que ele entregasse o celular e a veículo. O aparelho estava no capacete do ex-soldado e teria tocado na hora em que os suspeitos chegaram.

"Ele reagiu, não entregou, e naquilo que tocou o celular, o telefone abriu a tela e eles viram a foto de soldado do Exército, aí executaram ele", afirmou o pai de Charles à TV Gazeta. Ele preferiu não se identificar.

Charles, que cumpriu o serviço militar obrigatório em 2022, durante um ano, aparecia na imagem fardado e segurando um fuzil. Ele morreu na hora, com um tiro na nuca. Os criminosos fugiram sem levar nada.

O pai do jovem contou, ainda, que Charles já tinha passado por outras tentativas de assalto, mas em todas se recusou a entregar o veículo.

"Não é a primeira vez. Ele ia fazer o curso da minha área de Segurança Privada, meus outros filhos também fizeram o curso, são vigilantes, e o negócio dele era carro-forte, pelo treinamento que ele teve no Exército, ele queria trabalhar com carro-forte. Era um moleque bom, não fumava, não bebia, não usava droga. Era um cara simples, sem maldade", desabafou.

Polícia Civil informou que "o caso foi registrado, inicialmente, como latrocínio e seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV). Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto. O corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares".