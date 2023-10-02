Pai acha que filho foi morto após suspeito ver foto de jovem com farda e fuzil

A família do ex-soldado do Exército Charles Helmut Almeida Marques, de 21 anos, acredita que uma foto dele fardado no celular pode ter "custado" a vida do jovem. Isso porque, segundo testemunhas, os criminosos teriam visto a imagem e, logo depois, disparado contra a nuca do rapaz, na noite de domingo (1), em Porto de Cariacica, em Cariacica.
O caso é investigado pela polícia como latrocínio (roubo seguido de morte). De acordo com o boletim de ocorrência, Charles estava em uma moto, trabalhando como motoboy, quando começou a ser perseguido por dois suspeitos também em uma motocicleta.
Testemunhas relataram à repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, que os criminosos emparelharam com a moto de Charles, apontaram a arma e exigiram que ele entregasse o celular e a veículo. O aparelho estava no capacete do ex-soldado e teria tocado na hora em que os suspeitos chegaram.
"Ele reagiu, não entregou, e naquilo que tocou o celular, o telefone abriu a tela e eles viram a foto de soldado do Exército, aí executaram ele", afirmou o pai de Charles à TV Gazeta. Ele preferiu não se identificar.
Charles, que cumpriu o serviço militar obrigatório em 2022, durante um ano, aparecia na imagem fardado e segurando um fuzil. Ele morreu na hora, com um tiro na nuca. Os criminosos fugiram sem levar nada.
O pai do jovem contou, ainda, que Charles já tinha passado por outras tentativas de assalto, mas em todas se recusou a entregar o veículo.
"Não é a primeira vez. Ele ia fazer o curso da minha área de Segurança Privada, meus outros filhos também fizeram o curso, são vigilantes, e o negócio dele era carro-forte, pelo treinamento que ele teve no Exército, ele queria trabalhar com carro-forte. Era um moleque bom, não fumava, não bebia, não usava droga. Era um cara simples, sem maldade", desabafou.
A Polícia Civil informou que "o caso foi registrado, inicialmente, como latrocínio e seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV). Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto. O corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares".
Quem tiver qualquer informação pode ajudar pelo Disque-Denúncia, no telefone 181, ou pelo site disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.