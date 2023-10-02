Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Crime em Cariacica

Pai acha que filho foi morto após suspeito ver foto de jovem com farda e fuzil

Ex-soldado Charles Helmut Almeida Marques, de 21 anos, foi assassinado com tiro na nuca durante tentativa de assalto; vítima serviu ao Exército por 1 ano
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 out 2023 às 15:30

Publicado em 02 de Outubro de 2023 às 15:30

Rua onde ex-soldado Charles Helmut Almeida Marques (em destaque) foi morto
Rua onde ex-soldado Charles Helmut Almeida Marques (em destaque) foi morto Crédito: TV Gazeta e acervo familiar
A família do ex-soldado do Exército Charles Helmut Almeida Marques, de 21 anos, acredita que uma foto dele fardado no celular pode ter "custado" a vida do jovem. Isso porque, segundo testemunhas, os criminosos teriam visto a imagem e, logo depois, disparado contra a nuca do rapaz, na noite de domingo (1), em Porto de Cariacica, em Cariacica. 
O caso é investigado pela polícia como latrocínio (roubo seguido de morte). De acordo com o boletim de ocorrência, Charles estava em uma moto, trabalhando como motoboy, quando começou a ser perseguido por dois suspeitos também em uma motocicleta.
Testemunhas relataram à repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, que os criminosos emparelharam com a moto de Charles, apontaram a arma e exigiram que ele entregasse o celular e a veículo. O aparelho estava no capacete do ex-soldado e teria tocado na hora em que os suspeitos chegaram. 
"Ele reagiu, não entregou, e naquilo que tocou o celular, o telefone abriu a tela e eles viram a foto de soldado do Exército, aí executaram ele", afirmou o pai de Charles à TV Gazeta. Ele preferiu não se identificar.
Charles, que cumpriu o serviço militar obrigatório em 2022, durante um ano, aparecia na imagem fardado e segurando um fuzil. Ele morreu na hora, com um tiro na nuca. Os criminosos fugiram sem levar nada. 
O pai do jovem contou, ainda, que Charles já tinha passado por outras tentativas de assalto, mas em todas se recusou a entregar o veículo.
"Não é a primeira vez. Ele ia fazer o curso da minha área de Segurança Privada, meus outros filhos também fizeram o curso, são vigilantes, e o negócio dele era carro-forte, pelo treinamento que ele teve no Exército, ele queria trabalhar com carro-forte. Era um moleque bom, não fumava, não bebia, não usava droga. Era um cara simples, sem maldade", desabafou.
Polícia Civil informou que "o caso foi registrado, inicialmente, como latrocínio e seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV). Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto. O corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares".
Quem tiver qualquer informação pode ajudar pelo Disque-Denúncia, no telefone 181, ou pelo site disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cariacica Exército Polícia Civil Latrocínio
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Belo e Viviane protagonizaram beijo nesta semana
Belo e Gracyanne protagonizam beijo em capítulo de "Três Graças"
O cantor Roberto Carlos ficou sem gasolina a caminho de seu estúdio no Rio de Janeiro
Fãs se preparam para o show de Roberto Carlos em Cachoeiro de Itapemirim
Imagem de destaque
O percussionista brasileiro quase desconhecido no Brasil que era admirado por Michael Jackson e vai ganhar estrela na Calçada da Fama

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados