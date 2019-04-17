Operação da PF prende dois por tráfico de drogas em São Mateus

Operação foi comandada pela Polícia Federal de São Mateus Crédito: Serli Santos

Dois homens, de 27 e 32 anos, que não tiveram os nomes divulgados, foram presos nesta quinta-feira (17) durante a Operação "ARES", comandada por policiais federais da Delegacia de Polícia Federal de São Mateus , no Norte do Estado.

Foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão no Balneário de Guriri e no bairro Morada do Ribeirão. Na ação foram apreendidos sete armas de fogo, um silenciador, munições de diversos calibres, além de maconha e cocaína, balança de precisão e certa quantia em dinheiro.

A dupla flagrada com o material foi autuada pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, com numeração raspada, e munição de uso restrito. Na operação também foi apreendido um menor de 17 anos e um rapaz de 20 anos foi detido, ambos estavam usando drogas.

Os presos foram encaminhados para o Presídio de São Mateus e se encontram à disposição da Justiça.