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"ARES"

Operação da PF prende dois por tráfico de drogas em São Mateus

Dupla estava com sete armas de fogo, um silenciador, munições de diversos calibres, além de maconha e cocaína, balança de precisão e certa quantia em dinheiro

Publicado em 

17 abr 2019 às 15:58

Publicado em 17 de Abril de 2019 às 15:58

Operação foi comandada pela Polícia Federal de São Mateus Crédito: Serli Santos
Dois homens, de 27 e 32 anos, que não tiveram os nomes divulgados, foram presos nesta quinta-feira (17) durante a Operação "ARES", comandada por policiais federais da Delegacia de Polícia Federal de São Mateus, no Norte do Estado.
Foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão no Balneário de Guriri e no bairro Morada do Ribeirão. Na ação foram apreendidos sete armas de fogo, um silenciador, munições de diversos calibres, além de maconha e cocaína, balança de precisão e certa quantia em dinheiro.
> Preso acusado de vender metanfetamina a universitários em Jardim da Penha
A dupla flagrada com o material foi autuada pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, com numeração raspada, e munição de uso restrito. Na operação também foi apreendido um menor de 17 anos e um rapaz de 20 anos foi detido, ambos estavam usando drogas.
Os presos foram encaminhados para o Presídio de São Mateus e se encontram à disposição da Justiça.
 

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