Operação contra pedofilia: 16 homens presos no Espírito Santo

Polícia realiza operação em cidades do Espírito Santo Crédito: Divulgação

Dezesseis homens foram presos nesta quinta-feira (17) suspeitos de consumir e compartilhar pornografia infantil. Os mandados de prisão foram cumpridos por meio da Operação Luz na Infância II, deflagrada em dez municípios do Espírito Santo.

A ação foi realizada pela Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) e contou com o trabalho de 49 policiais e três peritos. Os suspeitos eram monitorados pela polícia há algum tempo.

Sérgio Veronez, de 52 anos, foi preso em casa em Vila Velha Crédito: Divulgação

Em Vila Velha, um técnico em prótese dentária identificado como Sérgio Veronez, de 52 anos, foi preso em flagrante. Na casa dele foram apreendidos fotos e vídeos de conteúdo pornográfico infantil. Segundo a polícia, o homem é suspeito de compartilhar as mídias de crianças nuas e teria admitido o crime.

Também no município canela-verde, o porteiro Humberto Luz dos Santos, de 53 anos, teve o celular recolhido e, no aparelho, imagens de pornografia infantil foram encontradas. A polícia contou que Humberto teria compartilhado o material durante a madrugada desta quarta-feira (16). O acusado relatou que costuma compartilhar o conteúdo há cerca de um ano.

Alvos da operação também foram identificados em Vitória. Segundo apurado, o aposentado José Carlos Duarte de Souza, de 68 anos, ao ser preso em flagrante por agentes que realizam a operação, teria dito que "fazia isso (consumir pornografia infantil) como um hobby, para passar o tempo" e emendou dizendo que suas atitudes "são coisas que a natureza oferece."

Humberto, Marco e José foram presos nesta quinta-feira (17) Crédito: Montagem sobre fotos de Divulgação

E foi também na capital do Estado que o publicitário Marco Antônio dos Santos, de 47 anos, foi preso em flagrante. Com ele os policiais encontraram materiais que estavam armazenados em um computador do escritório onde trabalha. O publicitário alega que era consumidor de conteúdo erótico, porém, nega que tenha consumido material de crianças e adolescentes.

Os quatro homens presos em flagrantes foram autuados por armazenamento e compartilhamento de pornografia infantil e podem pegar até 10 anos de cadeia.