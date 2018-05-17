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Crime

Operação contra pedofilia: 16 homens presos no Espírito Santo

Polícia cumpriu 12 mandados na Grande Vitória e no interior do Estado. Quatro homens foram presos em flagrante

Publicado em 17 de Maio de 2018 às 20:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mai 2018 às 20:45
Polícia realiza operação em cidades do Espírito Santo Crédito: Divulgação
Dezesseis homens foram presos nesta quinta-feira (17) suspeitos de consumir e compartilhar pornografia infantil. Os mandados de prisão foram cumpridos por meio da Operação Luz na Infância II, deflagrada em dez municípios do Espírito Santo. 
A ação foi realizada pela Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) e contou com o trabalho de 49 policiais e três peritos. Os suspeitos eram monitorados pela polícia há algum tempo.
Sérgio Veronez, de 52 anos, foi preso em casa em Vila Velha Crédito: Divulgação
Em Vila Velha, um técnico em prótese dentária identificado como Sérgio Veronez, de 52 anos, foi preso em flagrante. Na casa dele foram apreendidos fotos e vídeos de conteúdo pornográfico infantil. Segundo a polícia, o homem é suspeito de compartilhar as mídias de crianças nuas e teria admitido o crime.
Também no município canela-verde, o porteiro Humberto Luz dos Santos, de 53 anos, teve o celular recolhido e, no aparelho, imagens de pornografia infantil foram encontradas. A polícia contou que Humberto teria compartilhado o material durante a madrugada desta quarta-feira (16). O acusado relatou que costuma compartilhar o conteúdo há cerca de um ano. 
Alvos da operação também foram identificados em Vitória. Segundo apurado, o aposentado José Carlos Duarte de Souza, de 68 anos, ao ser preso em flagrante por agentes que realizam a operação, teria dito que "fazia isso (consumir pornografia infantil) como um hobby, para passar o tempo" e emendou dizendo que suas atitudes "são coisas que a natureza oferece."
Humberto, Marco e José foram presos nesta quinta-feira (17) Crédito: Montagem sobre fotos de Divulgação
E foi também na capital do Estado que o publicitário Marco Antônio dos Santos, de 47 anos, foi preso em flagrante. Com ele os policiais encontraram materiais que estavam armazenados em um computador do escritório onde trabalha. O publicitário alega que era consumidor de conteúdo erótico, porém, nega que tenha consumido material de crianças e adolescentes.
Os quatro homens presos em flagrantes foram autuados por armazenamento e compartilhamento de pornografia infantil e podem pegar até 10 anos de cadeia.
 

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