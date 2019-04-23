Nove detentos fogem da Penitenciária Estadual de Vila Velha

Nove detentos fugiram da Penitenciária Estadual de Vila Velha 3, do Complexo de Xuri, nesta segunda-feira (22). Até as 22 horas, nenhum dos foragidos foi localizado pela equipe que faz buscas pela região.
Em nota, a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou que o Ciodes foi acionado assim que a fuga ocorreu. Buscas são realizadas na região do Complexo de Xuri na tentativa de capturar os foragidos. A ação conta com o apoio da Polícia Militar e do grupo de operações táticas da Secretaria.
A Sejus ressalta que a ocorrência está em andamento e que uma apuração minuciosa será realizada pela Corregedoria para investigar as circunstâncias do fato.
OS FUGITIVOS
ADAIR FERNANDES SILVA
WALLAS BORGES SILVA
SÁVIO SOARES DE SOUZA
JULIO CESAR GERALDO
CARLOS EDUARDO FERREIRA DA SILVA
ADAMO MIREIRA FELIX
JEAN CARLOS DE SOUZA SILVA
CHARLES BASTOS MORARES
GLEIDSON RESENDE MARÇAL