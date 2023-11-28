Músico tem equipamentos de trabalho furtados em Jardim da Penha

Desde o último sábado (25) o músico João Pedro Leite, de 24 anos, está atrás dos próprios equipamentos de trabalho furtados na Avenida Alziro Zarur, perto da Rua da Lama, em Jardim da Penha, Vitória. A mesa de som e o violão que sempre o acompanhavam, avaliados em mais de R$ 7 mil, sumiram após criminosos quebrarem o vidro do carro do artista, segundo relatou para A Gazeta.
Também morador do bairro, João Pedro contou que estacionou o veículo na região por volta das 21h, e só retornou 00h. Nesse momento, observou que os equipamentos tinham sido levados.
"Por um deslize, acabei deixando eles no banco de trás. Muito raro eu deixar algo de valor assim, exposto, mas aconteceu. Ainda levaram outras coisas que estavam na capa do violão, como cabo e suporte de celular", relembrou.
O músico até ficou de olho em sites de vendas no domingo (26), caso criminosos resolvessem anunciar os materiais online, mas não os encontrou. Já nessa segunda-feira (27), expôs a situação nas redes sociais e abriu uma 'vaquinha' virtual para cobrir o prejuízo. Em menos de 24 horas, ele já tinha quase conseguido bater a meta: às 18h desta terça (28), faltavam apenas R$ 350 para chegar aos R$ 7 mil.
"Amanhã (dia 29) já tenho que tocar, e no sábado (02) também tenho um evento particular. Vou conseguir [trabalhar] graças a amigos que gentilmente me cederam os equipamentos até eu resolver a situação", afirmou.
"Muita gente apoiou. Graças a Deus. Foi uma surpresa para mim"
Quem quiser contribuir com João Pedro pode doar qualquer quantia para a chave Pix [email protected].
O que diz a PC
A reportagem tenta mais detalhes das investigações com a Polícia Civil. Se houver retorno, este texto será atualizado.