Mulher tem ataque de fúria dentro de academia em Cariacica

Uma mulher destruiu monitores da recepção de uma academia em Campo Grande, Cariacica, e as imagens do ataque de fúria viralizaram nas redes sociais e em grupos de WhatsApp. O caso foi registrado na manhã de terça-feira (25), e, segundo apuração da TV Gazeta no local, a aluna ficou nervosa ao ser barrada na catraca do estabelecimento. A informação é de que havia débito de mensalidade em nome dela.

Ao não concordar com a cobrança, a aluna pega uma banqueta e começa a bater contra monitores e computadores no balcão da recepção da academia. Em seguida, saiu do local.

O gerente acionou a Polícia Militar, mas como ele não poderia esperar a viatura e a mulher já tinha ido embora, foi orientado a registrar um boletim de ocorrência em uma delegacia da Polícia Civil.

A academia Smart Fit informou, por meio de nota, que não tolera qualquer tipo de conduta agressiva dentro das unidades e que tomou as providências cabíveis. Veja na íntegra:

Nota | Academia 'A Smart Fit não tolera qualquer tipo de conduta agressiva dentro das unidades. A Smart Fit tomou todas as providências cabíveis no momento das ocorrências, agiu para preservar a integridade de quem estava presente e adotará as medidas necessárias seguindo o regulamento da academia e a legislação vigente."