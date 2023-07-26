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Mulher tem ataque de fúria dentro de academia em Cariacica

Caso foi registrado em Campo Grande. Aluna teria sido barrada na catraca por estar em débito com a mensalidade

Publicado em 26 de Julho de 2023 às 13:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jul 2023 às 13:28
Uma mulher destruiu monitores da recepção de uma academia em Campo Grande, Cariacica, e as imagens do ataque de fúria viralizaram nas redes sociais e em grupos de WhatsApp. O caso foi registrado na manhã de terça-feira (25), e, segundo apuração da TV Gazeta no local, a aluna ficou nervosa ao ser barrada na catraca do estabelecimento. A informação é de que havia débito de mensalidade em nome dela.
Ao não concordar com a cobrança, a aluna pega uma banqueta e começa a bater contra monitores e computadores no balcão da recepção da academia. Em seguida, saiu do local. 
O gerente acionou a Polícia Militar, mas como ele não poderia esperar a viatura e a mulher já tinha ido embora, foi orientado a registrar um boletim de ocorrência em uma delegacia da Polícia Civil.  
A academia Smart Fit informou, por meio de nota, que não tolera qualquer tipo de conduta agressiva dentro das unidades e que tomou as providências cabíveis. Veja na íntegra:

Nota | Academia

'A Smart Fit não tolera qualquer tipo de conduta agressiva dentro das unidades. A Smart Fit tomou todas as providências cabíveis no momento das ocorrências, agiu para preservar a integridade de quem estava presente e adotará as medidas necessárias seguindo o regulamento da academia e a legislação vigente."

Com informações de Vinicius Colini, da TV Gazeta

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