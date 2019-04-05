Mulher pega carona e pula de carro para escapar de estupro em São Mateus

Delegacia de São Mateus, onde a ocorrência foi registrada Crédito: Reprodução

Uma mulher de 35 anos passou por momentos de terror na noite desta quinta-feira (04), em São Mateus , região Norte do Estado. Ela sofreu uma tentativa de estupro durante uma carona com dois homens, saltou do carro em movimento e conseguiu escapar da violência sexual.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima aceitou pegar carona em um veículo com os dois suspeitos. No caminho, eles tentaram abusar sexualmente da mulher. Assustada, ela conseguiu se desvencilhar, abrir a porta e pulou do automóvel em movimento. Com a queda no asfalto, a vítima sofreu alguns ferimentos pelo corpo.

Buscas foram realizadas na região, mas os acusados não foram encontrados. A mulher foi orientada a procurar a 18ª Delegacia Regional de São Mateus para registrar a ocorrência.

Por nota, a Polícia Civil orientou que as vítimas desse tipo de caso registrem a ocorrência em qualquer delegacia, munidas de todo material que comprove o crime e que auxilie a polícia no trabalho de investigação. "Se não teve detido em flagrante pela Policia Militar e a vítima registrou o boletim na delegacia, o caso será investigado pela Polícia Civil", diz a nota.