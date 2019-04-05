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Mulher pega carona e pula de carro para escapar de estupro em São Mateus

Vítima tem 35 anos e estava no carro com dois homens. No caminho, os suspeitos tentaram estuprá-la. Ela conseguiu pular do veículo em movimento e ficou com alguns ferimentos pelo corpo

Publicado em 05 de Abril de 2019 às 13:07

Publicado em 

05 abr 2019 às 13:07
Delegacia de São Mateus, onde a ocorrência foi registrada Crédito: Reprodução
Uma mulher de 35 anos passou por momentos de terror na noite desta quinta-feira (04), em São Mateus, região Norte do Estado. Ela sofreu uma tentativa de estupro durante uma carona com dois homens, saltou do carro em movimento e conseguiu escapar da violência sexual.
De acordo com a Polícia Militar, a vítima aceitou pegar carona em um veículo com os dois suspeitos. No caminho, eles tentaram abusar sexualmente da mulher. Assustada, ela conseguiu se desvencilhar, abrir a porta e pulou do automóvel em movimento. Com a queda no asfalto, a vítima sofreu alguns ferimentos pelo corpo.
Buscas foram realizadas na região, mas os acusados não foram encontrados. A mulher foi orientada a procurar a 18ª Delegacia Regional de São Mateus para registrar a ocorrência.
Por nota, a Polícia Civil orientou que as vítimas desse tipo de caso registrem a ocorrência em qualquer delegacia, munidas de todo material que comprove o crime e que auxilie a polícia no trabalho de investigação. "Se não teve detido em flagrante pela Policia Militar e a vítima registrou o boletim na delegacia, o caso será investigado pela Polícia Civil", diz a nota.
Mulher pega carona e pula de carro para escapar de estupro em São Mateus

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