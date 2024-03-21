Mulher na lista das mais procuradas de Santa Teresa é presa em Vila Velha

Conforme divulgado à época, ela atuava como uma espécie de "pombo-correio" do tráfico de drogas. O delegado Leandro Barbosa, que conduziu as investigações, explicou que ela era responsável por transmitir recados do companheiro preso para os demais componentes da organização criminosa.

As investigações apontaram ainda que a mulher estava escondida em um imóvel no bairro Riviera da Barra. Desse modo, uma equipe da Divisão Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha foi até o local, realizaram um cerco e a prisão foi efetuada. Após isso, ela foi encaminhada à Delegacia Regional de Vila Velha e, posteriormente, para o Centro de Triagem de Viana (CTV).