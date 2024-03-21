Iven Silva da Rosa Santos, de 27 anos, considerada desde julho de 2023 uma das criminosas mais procuradas do município de Santa Teresa, na Região Serrana do Estado, foi presa na tarde desta quarta-feira (20) em Vila Velha. A detida também tinha envolvimento com o tráfico de drogas na Grande Vitória, apontou a polícia.
Conforme divulgado à época, ela atuava como uma espécie de "pombo-correio" do tráfico de drogas. O delegado Leandro Barbosa, que conduziu as investigações, explicou que ela era responsável por transmitir recados do companheiro preso para os demais componentes da organização criminosa.
As investigações apontaram ainda que a mulher estava escondida em um imóvel no bairro Riviera da Barra. Desse modo, uma equipe da Divisão Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha foi até o local, realizaram um cerco e a prisão foi efetuada. Após isso, ela foi encaminhada à Delegacia Regional de Vila Velha e, posteriormente, para o Centro de Triagem de Viana (CTV).
Mulher na lista das mais procuradas de Santa Teresa é presa em Vila Velha