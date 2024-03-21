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Mulher na lista das mais procuradas de Santa Teresa é presa em Vila Velha

Investigações apontam que Iven Silva da Rosa Santos, de 27 anos, transmitia informações do namorado dela, preso, para uma organização criminosa

Publicado em 21 de Março de 2024 às 17:41

Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

21 mar 2024 às 17:41
Iven Silva da Rosa Santos foi presa nesta quarta-feira (20) em Vila Velha
Iven Silva da Rosa Santos foi presa nesta quarta-feira (20) em Vila Velha Crédito: Divulgação/PCES
Iven Silva da Rosa Santos, de 27 anos, considerada desde julho de 2023 uma das criminosas mais procuradas do município de Santa Teresa, na Região Serrana do Estado, foi presa na tarde desta quarta-feira (20) em Vila Velha. A detida também tinha envolvimento com o tráfico de drogas na Grande Vitória, apontou a polícia.
Conforme divulgado à época, ela atuava como uma espécie de "pombo-correio" do tráfico de drogas. O delegado Leandro Barbosa, que conduziu as investigações, explicou que ela era responsável por transmitir recados do companheiro preso para os demais componentes da organização criminosa.
As investigações apontaram ainda que a mulher estava escondida em um imóvel no bairro Riviera da Barra. Desse modo, uma equipe da Divisão Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha foi até o local, realizaram um cerco e a prisão foi efetuada. Após isso, ela foi encaminhada à Delegacia Regional de Vila Velha e, posteriormente, para o Centro de Triagem de Viana (CTV).
Mulher na lista das mais procuradas de Santa Teresa é presa em Vila Velha

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