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Brutalidade

Mulher é ferida pelo companheiro com golpes de machado na cabeça em Guaçuí

Mesmo ferida, a vítima conseguiu contar aos militares que vinha sofrendo agressões frequentes, mas tinha medo em realizar a denúncia; suspeito fugiu e levou pertences do casal
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

08 jul 2024 às 17:08

Publicado em 08 de Julho de 2024 às 17:08

Mulher foi agredida em Guaçuí pelo companheiro
Uma vizinha acionou o Samu para socorrer a mulher ferida com golpes de machado pelo companheiro Crédito: Polícia Militar
Uma mulher, de 37 anos, foi agredida com golpes de machado na tarde deste domingo (7), por volta das 14h40, na localidade de Fazenda Desengano, próximo ao Cemitério dos Escravos, zona rural de Guaçuí, na Região do Caparaó capixaba. A vítima contou que teve um desentendimento e o companheiro dela, de 53 anos, a agrediu.
No local, segundo a Polícia Militar, a mulher, mesmo debilitada, contou que se havia discutido com o homem. Em determinado momento, ele pegou um machado e deu golpes na cabeça e próximo à nuca.
Após os golpes, o homem fugiu levando uma mochila azul com diversos pertences do casal. A vítima conseguiu informar os dados pessoais aos militares e contou que sofre agressões frequentes, mas tinha medo de denunciar o parceiro.
Uma testemunha, que teria sido a primeira a chegar no local, contou aos militares que encontrou a vítima caída dentro da residência e perdendo muito sangue. Ela então acionou a polícia e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para os primeiros atendimentos. Com apoio de outras viaturas, os policiais fizeram um cerco e patrulhamento na região, mas o suspeito não foi localizado.
Sobre o crime, a Polícia Civil disse que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Guaçuí. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181). Essas informações podem ser cruciais para o avanço das investigações.

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